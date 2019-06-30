“Bir atama için yıllarca bekleyecektik”

Sağlık Meslek Lisesi mezunu

Adana

Genç Hayat dergisiyle tanışalı henüz kısa bir zaman olmasına rağmen gençlik için hazırlanmış oldukça iyi bir platform oluşturulduğunun farkına varmak zor olmadı.Özellikle de sorunlarımızın,başarılarımızın,geleceğe yönelik çalışmalarımızın ele alındığı samimi bir dergi olması benim de içinde bulunduğum ve aslında yıllardır dilimizden düşmeyen, her fırsatta yakındığımız; "Eğitim sisteminin mağdurlarıyız" deyip durduğumuz bir sorundan bahsetmeme neden oldu.

Ben on dokuz yaşında, sağlık meslek lisesinden bir yıl önce mezun olmuş, ülkedeki her genç gibi gelecek kaygısı taşıyan ve üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenciyim. Bundan tam beş yıl önce TEOG sınavından iyi bir puan alarak yerleştiğim okulun bana iş imkanı konusunda yardımcı olmadığı gibi üniversiteye yönelik derslerin de gösterilmemesinden dolayı büyük bir şanssızlık yaşadım.Hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği olmak üzere üç dalda ilk mezunlarını verecek olan sağlık meslek liselerine yönelik vaatlerde bulunuldu. Yeni açılan şehir hastaneleri başta olmak üzere devlet hastanelerinde oldukça geniş bir istihdam alanı olduğuna ve bizleri kısa zamanda oraya yerleştireceklerine dair açıklamalar yapıldı.

“ATAMA İÇİN KPSS’YE GİRDİM, HİÇ ATAMA YAPILMADI”

Mezun olduğumda atanabilme ümidiyle 2016 Ortaöğretim KPSS’ye kayıt yaptırdım.Atanmam için gereken puanı almıştım. Mezunolduğumda atama yapılır diye düşünürken 2018 Ortaöğretim KPSS 'ye kayıt yaptırırken buldum kendimi. Çünkü o tarihe kadar tek bir atama dahi yapılmadı. Bu sınavdan da atanmam için gereken puanı aldığımı düşünüyordum.Gel görelim ki sınavdan hemen sonra bizler için İŞKUR tarafından alım yapılacağı açıklandı. İşe alınacak adayların kura sistemi ile seçilmesi ve tek şartın 2018 Ortaöğretim KPSS’ye girmiş olmayı gerektirmesi beni hayal kırıklığına uğrattı.Ama sistem bizi üniversite okumaya sürükledi yoksa ne zaman olacağı dahi belli olmayan bir atama içinyıllarcaKPSS’ye girip umutsuzca bekleyecektik.

Üniversite sınavına hazırlık aşamasında epeyce zorlandım. Kendi alanımdan bir bölüm tercih edersem okulum tarafından ek puan verileceğini biliyordum.Bu çoğu insan için bir artı gibi görünebilir.Fakat sadece 2 yıllık sağlık alanındaki bolümleriçingeçerli olup Hemşirelik yada Ebelik gibi bölümler içinhiçbir katkısıyoktu. Günümüzde 2 yıllık bölümlerden mezun olup işsizlik çeken binlerce insanın olduğunusöylememe gerek yok sanırım.

Umudumuzu kaybetmek ve sistemin yanlış olduğunu düşünmek bizim gibi genç ve akıllı bireylerin pes etmesine sebep olmamalı.Hedeflerimizden ve hayallerimizden ne pahasına olursa olsun vazgeçmek bize yakışmaz.