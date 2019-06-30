30 Haziran 2019 04:26

Genç işçi ve öğrenciler anlattı: İstediğimiz iş ve ekmek parası

Eğitim sürecine devam eden gençler de işçi gençler de sorunlarla boğuşuyor. Avcılar'da konuştuğumuz gençler iyi bir gelecek istiyor.

Genç işçi ve öğrenciler anlattı: İstediğimiz iş ve ekmek parası

Fotoğraf: DHA

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    Murat UYSAL
    Ceren KÖKOĞLU
    İlgar JAHED
    İstanbul

    Genç nüfusun oldukça yoğun olduğu İstanbul Avcılar’da, yarınlarını kestiremeyen gençler; seçimlerden önce verilen vaatlerin yine havada kalacağını, geleceksizliğe, işsizliğe çözüm olmayacağını düşünüyor. Eğitim sürecine devam edenler için maddi sorunlar bitmezken, Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) kredisi ile sorunları aşmaya çalışan gençler ise mezun olur olmaz borçlarla karşı karşıya kalıyor. Ancak mezun olduklarında iş bulabilecekleri bile bugün büyük bir muamma! İşçi gençler için ise durum farklı değil. 18 yaşında ve 4 yıldır çalışan bir gencin sözleri işçi gençlerin kriz sürecinde yaşadıklarını özetliyor: “Patrona ‘Ya sigorta yap ya da maaşımıza zam yap’ diyoruz, adam yapmıyor. ‘Kriz var’ diyorlar.”

    "FAİZSİZ GERİ ÖDEMELİ KREDİ ÇÖZÜM DEĞİL"

    Özel okulda okuyan bir lise öğrencisi, okurken part-time çalışması gerektiğini fakat iş bulamadığını ve kendisi gibi birçok gencin olduğunu söyledi. Devlet eliyle verilen KYK burs ve kredisini hatırlattığımız genç, “KYK kredisi geri ödeniyor. Bence bu geri ödemeksizin verilmeli. Burs verilmiyorsa el mahkum alacaksın sonra geri ödeyeceksin, faizsiz ama sonuç olarak geri ödeyeceksin. Faizsiz geri ödemeli kredi çözüm değil” dedi.

    Okulu bitirmenin iş bulabilmek anlamına gelmediğini söyleyen genç, “Üniversitede öğretmenlik bölümlerini bitirmiş akrabalarımdan üç kişi işsiz, kimi zaman bu süre 6 seneye kadar çıkıyor” dedi.

    "MEZUN MU OLDUN, BORÇ KARŞINDA"

    İstanbul’da ailesiyle kalan üniversiteli bir gencin de sıkıntıları diğer gençlerle ortak. Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı olmasının kendisini umutlandırdığını söyleyen genç üniversiteli, bir öğrenci olarak sorunlarını şöyle yanıtladı: “Bütün öğrenciler gibi benim de gelecek kaygım var. Üniversiteyi iyi-kötü bir şekilde bitireceğiz ama ondan sonra ne yapacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. Üniversiteden mezun olmuş birçok işsiz insan var, çalışanlar da kendi işlerini yapmıyorlar.” Eğitim sürecinde de birçok sıkıntının olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Öğrenci olarak geçinmek maddi açıdan da çok sıkıntı, aldığımız KYK kredisi ve bursu yetersiz. Burs almak hayal gibi bir şey. Herkese vermiyorlar geri ödemeli kredi alıyoruz. Mezun olunca direkt bir borçla karşı karşıya bırakıyorlar, bizi mezun olunca bakacağız artık.”

    "İSTEDİĞİMİZ EKMEK PARASI"

    Avcılar sahilde bisiklet kiralayarak geçimini sağlamaya çalışan gençlere denk geliyoruz. Yazları Diyarbakır’dan İstanbul’a çalışmak için geliyorlar. İkisi de okulu bırakmış. Günleri zabıtalardan kaçarken geçiyor. “İş yok. Bu işi yapınca zabıta koyuyorlar başımıza. İstediğimiz iş, ekmek parası… Vermiyorlar ne yapalım şimdi?” dedi. Geride bıraktığımız seçimlerdeki vaatlerden bir beklentisi olmadığını söyleyen genç “Kimin kazanacağı da bizim için fark etmiyor. Kendi menfaatlerinin peşindeler sanki bizim için mi başa geçiyorlar? Onlar kendi çocukları kendi gelecekleri için başa geçiyorlar. Onlardan para da istemiyoruz. İş versinler çalışalım biz kendi paramızı kendimiz çıkartırız. Sonra bizi kovalamak zorunda kalmasınlar” dedi.

    "18 YAŞINDAYIM 4 SENEDİR ÇALIŞIYORUM"

    18 yaşında ve 4 senedir çalışan bir gençle karşılaşıyoruz. 6 kardeş olduklarını hem babanın hem de beş kardeşin çalıştığını söylüyor. Sigortasız çalıştırıldığını söyleyen genç işçi, “Sigortasızlığın sıkıntısını çekiyoruz, patrona ‘Ya sigorta yap ya da maaşımıza zam yap’ diyoruz, adam yapmıyor. ‘Kriz var’ diyorlar” dedi. Ücretlerinin düzenli yatmadığını belirten genç, “6 kişi çalışıyoruz yine de zorluk çekiyoruz. Maaşlarımız doğru düzgün verilmiyor. Maaşın yarısı veriliyor yarısı verilmiyor. Taksit taksit alıyoruz bir şeyler” diye konuştu.

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