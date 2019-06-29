“İşçiler kıdem tazminatına saldırıyı tabanda birleşerek püskürtebilir”

Eskişehir’de DİSK, KESK ve Türk-İş’e bağlı sendikaların düzenlediği ‘Son Kale Kıdem Tazminatı’ başlıklı panelde, hükümetin son dönemdeki saldırılarının ancak tabanda işçilerin birlikte mücadelesiyle püskürtülebileceğine dikkat çekildi.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelde konuşan Eğitim Sen uzmanı ve gazetemizin yazarı Aydoğanoğlu, kıdem tazminatı konusunda hükümetin ‘reform, bir gün bile çalışan işçinin kıdem tazminatı alacağı, kıdem tazminatının güvence altına alınacağı’ gibi yalanlarına dikkat çekerek “Şimdi işçi, son kalesine bu Truva atını sokmamak için tabandan birlikte mücadele vermek zorunda” diye konuştu.

Evrensel Yazarı Murat Özveri ise kıdem tazminatı hakkının tarihsel gelişimine dikkat çektiği konuşmasında, “Ne zaman ki işçi sınıfı mücadelesi geri çekilmiş ve patronların sermayeye ihtiyacı artmışsa, kıdem tazminatı hep tartışma konusu yapılmıştır” hatırlatmasında bulundu. Gelişen kriz koşullarında sermayenin kıdem tazminatına el koymaktan başka çaresi olmadığını belirten Özveri, işçinin de emek yağmasını engellemek için bu hakkına sahip çıkmaktan başka çaresi olmadığını söyledi. Sendikaların mücadele konusunda geçiştirici tutumunu eleştiren Özveri, “İşçi sadece kıdem tazminatına değil, emek yağmasına da karşı çıkıp ‘hakkımı yedirtmem’ demek zorundadır” diye konuştu.

Panelin moderatörlüğünü yapan Kristal-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı ise Eskişehir’de kıdem tazminatına sahip çıkmak ve zorunlu BES sistemini engellemek için bir araya gelen sendikaların sayısının arttırılması ve daha geniş bir platformun kurulması için çalışmalarının devam edeceğini söyledi. (Eskişehir/EVRENSEL)