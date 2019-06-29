Selen ŞANLI

Çukurova Üniversitesi

Üniversite tercihlerinin açıklandığı gün nasıl mutlu olduğumu hatırlıyorum. Onca yıldan, onca emekten sonra istediğim bölümü kazanmıştım. Sonra herkes sormaya başladı: "Ne kazandın ?" Ben heyecanla mühendislik fakültesi cevabını verirken yüzlerinde gördüğüm memnuniyetsizliği dün gibi hatırlıyorum. Yorum yapmaktan eksik kalırlar mı peki? Tabii ki hayır. ”İşsiz kalacaksın!”, “Kadın mühendis mi olur?!” şeklinde cümleler benim yıllardır kurduğum hayallere gölge düşürmeye çalışıyordu. Gerçi buna şahit olmak çok zor değil, çevremizde normal olarak kabul edilen tepkiler bunlar. Buna neden olan bir sürü etken var tabi ki ama bu listede kadın/erkek eşitsizliğini ilk sıraya koyabiliriz. Türkiye gibi cinsiyet eşitsizliğinin yaygın olduğu bir ülkede bundan kadın mühendisler de payını alıyor.

Firmaları ele alalım, iş bulma zorluğundan zaten bahsetmiyorum ama bir kadın ailesiyle işi arasında tercih yapmak zorunda bırakılıyor. Evlenen, hamile kalan kadınların bazı kurumlarda işten çıkartılması günümüzde mevcut. Görev dağılımında kadınların geri planda tutulması, gelir eşitsizliği bunlara birer örnek sadece.

Şantiye ve fabrikalarda da zihniyete yerleşmiş olan eşitsizlik ustanın "kadından emir almam" , işçinin "ya karıların lafıyla iş yapıyoruz" vb. “isyanları” şeklinde bize kendini gösteriyor. Bunları meslektaşımız olan erkek mühendisler dahi yapıyor.

Kadınlar yetersiz olarak algılandığı için mühendislik bölümlerinde de hep göz önünde oluyorlar. En ufak bir hatada "kadın işte" derken kadınların başarılarında "Vay be kadına bak" şaşkınlığını yaşıyoruz. İşte tam burada profesyonel kimlik yerle bir oluyor. Bunların sonucunda kadının özgüveni kırılıyor ve kadın değersiz olduğunu hissediyor. Oysaki ben yapmak istediklerimin ve yapabileceklerimin farkındayım. Şüphesiz bu "kadın mühendis olmaz" algısını yıkmanın ilk adımı eğitim ve bilinçtir. Bu konuda üye olduğum TMMOB çatısı altında yer alan MMO (Makine Mühendisleri Odası) geçenlerde 6. Kadın Kurultayı'nı gerçekleştirdi. Amaç gündemdeki güncel sorunları konuşup önce bilinç yaratmak sonra çözüm önerilerini değerlendirmekti. Ben bir kadın mühendis adayı olarak güzel başarılara imza atacağımı düşünüyorum. Ben bütün kadınlara güveniyorum, sizden de aynı güveni ve desteği bekliyorum.