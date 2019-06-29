29 Haziran 2019 14:34
İnşaatta kamyon devrildi: 1 işçi yaralı
Zonguldak'ta bir inşaatta yük boşaltımı yapıldığı sırada kamyon devrildi, 66 yaşındaki şoför yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Zonguldak’ta inşaat sahasında yük boşaltımı sırasında kontrolden çıkan kamyon devrildi. Yaralanan sürücü Ahmet Hakkı S. hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Üzülmez Mahallesi’ndeki inşaat sahasında meydana geldi. İddiaya göre inşaat sahasına hafriyat dökümü yapan Ahmet 66 yaşındaki Hakkı S, idaresindeki kamyon, damperin yükle birlikte yan yatması sonucu devrildi.
Kazada sürücü Ahmet Hakkı S, yaralandı. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hakkı S, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (Zonguldak/DHA)
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