Tanker şarampole devrildi, şoför ağır yaralandı
Iğdır’da, şarampole devrilen tankerin şoförü ağır yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Iğdır’da sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen tankerin şoförü İranlı Bızhan Eftekharesfahlan, ağır yaralandı.
Kaza, Ağrı-Iğdır karayolunda meydana geldi. İran’dan Gürcistan’a giden İranlı Bızhan Eftekharesfahlanı yönetimindeki tanker, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
Kaza sırasında araçtan atlayan Bızhan Eftekharesfahlanı yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Eftekharesfahlanı, tedaviye alındı. (Iğdır/DHA)
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