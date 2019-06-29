Sivas katliamı anması: Gerçek yüzleşme yapılana kadar mücadele edeceğiz

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Pir Sultan Kültür Abdal Derneği öncülüğünde Sivas Katliamı anması gerçekleştirildi. Sendika, siyasi parti ve kitle örgütlerinin de katıldığı anma Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Basın açıklamasını okuyan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şube Başkanı İlyas Toprak, katliamın acısının tazeliğini koruduğunu söyledi. Toprak, “Madımak Oteli hala yanıyor ve dostlarımızın 'yardım edin' çığlıkları hala kulaklarımızda çınlıyor. Toplumun vicdanında kanayan bir yara olan Sivas katliamında yitirdiklerimizin anılarına sahip çıkmak amacıyla, bu gerçekle tam anlamıyla yüzleşildiğine emin olana kadar Sivas'ta, Madımak Oteli önünde dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Anmayı erken yapmamızın nedeni, buradaki dostlarımızla 2 Temmuz günü Sivas'ta olacak olmamız” dedi. (Muğla/DHA)