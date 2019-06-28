Ekrem İmamoğlu'dan Gezi davası açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yabancı basın kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Medyascope'dan Fırat Fıstık'ın haberine göre; İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu’na açılan davadan, Erdoğan ile görüşmeye; Gezi davasından, azınlıklara kadar birçok soruya yanıt verdi.

"KAFTANCIOĞLU'YA DAVA SİYASİDİR"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ya açılan dava için “Siyasi bir hareket, bir tehdittir. Bir arkadaşım ve yol arkadaşım olarak Kaftancıoğlu’nun yanındayım” diyen İmamoğlu, belediye başkanlarının yetkilerinin kısıtlanmaya çalışılmasına dair “Bu hareket 23 Haziran’dan ders almadım, almıyorum demektir” diye konuştu.

"GEZİ DAVASI İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Gezi davasıyla ilgil bir soruya da “İddialar gerçeği yansıtmıyor” şeklinde yanıt verdikten sonra bazı savcıların Türkiye’de bile olmadığını ama terör soruşturması yürüttüklerini ekledi.

"KİM AZINLIK, KİM DEĞİL?"

İmamoğlu, azınlıklara dair bir soruya “Gençliğimde 11 yıl Ermeni mimarla çalıştım. İstanbul’u benden daha iyi biliyordu. Kim azınlık, kim değil?” şeklinde cevap verirken LGBTİ Onur Yürüyüşü’nün yasaklanmasına dair de “Her bireyin vatandaşın yaşam haklarına saygı duyan bir bilinçteyiz” dedi. (HABER MERKEZİ)