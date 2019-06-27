27 Haziran 2019 20:46
Son Güncellenme Tarihi: 27 Haziran 2019 20:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önü ikinci kez bir bayrama tanıklık etti

Saraçhane’de düzenlenen devir teslim törenini takip eden Şerif Karataş, izlenimlerini yazdı.

GÜNCELLENDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önü ikinci kez bir bayrama tanıklık etti

Fotoğraf: DHA

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    Şerif KARATAŞ
    İstanbul

    23 Haziran seçimlerinden farkla galip çıkan Ekrem İmamoğlu ikinci kez mazbata alarak görevine başladı. Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında düzenlenen devir teslim töreniyle göreve başlayan İmamoğlu’nu belediye binası önünde de binlerce kişi karşıladı.

    İmamoğlu’nu ikinci kez hem de aldığı farklı oy oranın öz güveniyle mazbatasını alarak, yeniden belediye başkanlığına resmi olarak başladı. İmamoğlu, İstanbulların coşkusuyla bayram havasında görevi almanın heyecanını bir kez daha yaşadı.

    Tarihi anı iki ay arayla ikinci kez yaşayan İstanbulluların coşkusuna tanıklık etmek için ikinci kez Fatih Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının önündeyiz. Kısaca 31 Mart’tan 23 Haziran’a kadar gelen süreci bir kez daha anımsayalım: 31 Mart’ta yapılan ve seçimi kazanan CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, AKP ve MHP’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) eliyle mazbatası 6 Mayıs’ta elinde alındı. Hukuki bir gerekçe sunmadan sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilmesine karar verdi. 31 Mart’ta sonra oyların sayımı AKP ve MHP’nin engellemeleri nedeniyle İmamoğlu mazbatasını 17 Nisan’da almıştı. Mazbatanın verilip verilmeyeceği tartışmaların sürdüğü bir ortamda mazbatasını alan İmamoğlu’nun 25 yıl sonra AKP geleneğindeki siyasi anlayışın el değiştiren bir tarihi ana tanıklık etmenin heyecanıyla İstanbullular, Fatih Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önüne akın etmişlerdi. İnsan seli akmıştı belediye binasının önüne. O zaman yüzlerde biraz tedirginlik hali vardı. Zira YSK süreci AKP ve MHP’nin zorlamasıyla sürüyordu. Yüzler de bir başarının ifadesinin yanında biraz da tedirginlik vardı. Zira hafızalarda, 2015 7 Haziran seçimi ile 1 Kasım seçim sürecini yerini koruyordu. 6 Mayıs’ta bir tek büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptal edilmesiyle İstanbulluların iradesi gasbedildi. HDP’li belediyelere yaşandığı gibi Türkiye’nin en büyük kentinde de seçilmişin yerine kayyum atandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kayyum olarak göreve başladı. İki aya yakın süren seçim sürecinin ardından seçimin yenilendiği 23 Haziran’da iradesi sandık darbesiyle gasbedilen İstanbullular, tepkisini sandıkta yansıtarak, Ekrem İmamoğlu’nu farklı bir oy oranıyla yeniden belediye başkanı seçti. Resmi prosedürün ardından İmamoğlu, mazbatasını bugün (27 Haziran) aldı. İstanbulluları kayyumdan devralacağı törene de çağırdı.

    Fotoğraf: DHA

    KAYYUMDAN GÖREVİ ALDI

    Tören için İBB binası önüne ses düzeni kuruldu. İstanbullular İmamoğlu’nun çağrısına kulak verdi. Daha tören başlamadan belediye binasının önü doldu. Saraçhane istikametine giden yollarda trafik kitlendi. Tören alınana gelmek isteyenler araçlardan inerek, belediye binasına yürüdü. Belediye binasının önünde yediden yetmişe her yaştan insanı görmek mümkündü. Ses araçlarından çalınan müziğe eşlik eden İstanbullar, tarihi oy farkıyla İmamoğlu’nu yeniden seçmenin verdiği özgüvenle hareket ediyorlardı. Çalınan müziğe ellerindeki bayrak ve flamaları sallayarak eşlik ediyorlardı. Yine taraftar grupları da Saraçhane’ye gelmişti. Alandaki renk kardeşliğine kendi renk ve coşkularıyla katıldılar.  İmamoğlu lehine atılan sloganların yanı sıra, “Hak, hukuk, adalet” sloganı da atıldı. Zaman ilerledikçe bir yandan alana gelenler devam ederken tarihi ana tanıklık edip alandan ayrılanlar da oldu. İmamoğlu’nun belediye gelmesiyle coşku giderek arttı. Devir teslim töreni, alandaki ekrana yansıtıldı. İstanbullular, devir teslim törenini tebessümle izlerken; alanda “Mazbatayı Ekrem İmamoğlu’na versene” sloganını atanlar da oldu.

    Fotoğraf: Evrensel

    Törenin ardından alana gelen Ekrem İmamoğlu, yaşanan hak gasbına dikkat çekerek, İstanbulların gereken yanıtı sandıkta verdiğine işaret etti. İstanbullulara teşekkür eden İmamoğlu’nun HDP’lilere teşekkür etmesi alanda en çok alkışlananlardan oldu. 17 Nisan’da da benzer bir durum yaşanmıştı. İmamoğlu belediyecilik anlayışına dair düşüncelerini sıralayarak konuşmasını tamamladı.

    Konuşma sonrası belediye binasını önünün dolduran İstanbullular gasbedilen iradelerine oy farkıyla sahip çıkmanın mutluluğu ile alandan ayrıldı.

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