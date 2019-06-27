Grup Yorum üyelerine yine tahliye çıkmadı

Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve Bahar Kurt’un da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Yargılanan sanıklardan sadece bir kişiye tahliye kararı verilirken Grup Yorum üyelerine tahliye çıkmadı, duruşma 17 Eylül tarihine ertelendi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “terör örgütünü yönetme” suçlamasıyla görülen duruşmada Grup Yorum üyeleri de yargılandı. Tanık İrem B.'nin beyanında “Bu kişileri yasal olan eylemlerden tanıyorum. Örgüt üyesi olup, olmadıkları konusunda bilgim yok” dedi. Daha sonra tutuklu sanıklar beyanda bulundu. Bahar Kurt, Grup Yorum üyeleri olarak açlık grevinde olduklarını söyleyerek, “Sansür, yasak, baskı ve adaletsizlik yüzünden açlık grevindeyiz. Bu tutuklamalar devrimci sanatçıları bitirmeye yöneliktir. 20'den fazla arkadaşımız tutuklandı, tüm konserlerimiz yasaklandı. Konser yasakları ve terör listeleri, kurum baskınları bitene kadar süresiz açlık grevindeyiz” diye konuştu.

"TEK İSTEĞİMİZ ADİL YARGILAMA"

Helin Bölek ise savunmasında şunları söyledi:

“Videolar, silahlar ve parmak izleriyle suçu sabit bulunan IŞİD’ciler beraat ettiriliyor. Bir adaletsizlik ile karşı karşıyayız. Bu mahkemeden lehe bir karar bekliyor muyum? Bilemiyorum. Adaleti bu salonda görmeyeli çok oldu. Biz mahkeme salonlarında suçsuzluğumuzu anlatarak adaleti ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün 4 Grup Yorum üyesinin açlık grevinde olmasının nedeni budur. Haksız ve adaletsiz şekilde buralardayız. Sizden tek istediğimiz adil bir yargılama.”

Sanık avukatları da söz alarak gizli tanıkların ifadelerindeki çelişkilere değindi. Müvekkillerinin uzun süre tutuklu kalmalarının hukuka aykırı olduğunu vurgulayan avukatlar, müvekkilleri için beraat talep etti. Mahkeme Grup yorum üyelerine tahliye talebini reddederken dava kapsamında tutuklu bulunan Alişan Gül’ün tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 17 Eylül’e ertelendi. (İstanbul/EVRENSEL)