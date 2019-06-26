26 Haziran 2019 22:38

Nurettin Canikli, Rabia Naz’ın babası hakkında suç duyurusunda bulundu

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, Nurettin Canikli'nin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Nurettin Canikli, Rabia Naz’ın babası hakkında suç duyurusunda bulundu

Rabia Naz'ın ailesi | Fotoğraf: DHA

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    Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin suç duyurusunda bulunması nedeniyle ifade vermek üzere karakola çağrıldığını duyurdu.

    Giresun’un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede 12 Nisan 2018’de yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan hakkında AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

    Soruşturmayı Twitter hesabından duyuran Vatan, bugün 16.30’da ifade vermeye gideceğini bildirdi.

    NE OLMUŞTU?

    Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Rabia Naz’ın ölümü hastane kayıtlarında intihar olarak geçti. Vatan, kızı Rabia Naz’ın öldürülmesinde siyasilerin parmağının olduğu ve cinayetin aydınlatılmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

    Giresun Sulh Ceza Hakimliği, 21 Mart 2019’da Vatan hakkında “gözlem altına alınması” yönünde karar vermiş, Vatan 22 Mart 2019’da gözaltına alınmıştı. Vatan, gözaltında olduğu süreçte Giresun Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikiniği’ne götürülürken kardeşi ise o sırada “Psikolojik sorunlar var. Daha önce 10 gün hastanede yattı” dedi. Kamuoyunun tepkisi sonucunda 8 saat içinde serbest bırakılırken Vatan’ın avukatların itirazları ile karar birkaç gün kadar ertelenmişti.

    İtirazı değerlendiren Giresun Sulh Ceza Hakimliği, 3 hafta süreyle Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılmasına karar vermişti. Vatan’ın akıl hastanesine yatırılması kararının gerekçesinin ise Eynesil eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve Canikli’nin şikayetleri olduğu ortaya çıkmıştı.

    Rabia Naz’ın ölümünün araştırılmasını engellemekle suçlanan Canikli 19 Nisan 2019’da Rabia Naz’ın ölümünün aydınlatılma talebiyle Meclis Araştırması başlatılmasına dair önerge verdi. Bu önerge 14 Nisan 2019’da AKP-MHP oyları ile reddedildi. (HABER MERKEZİ)

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