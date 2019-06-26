Gazeteci Beritan Canözer'in 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Gazeteci Beritan Canözer hakkında "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla açılan davanın 2’nci duruşması, Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, Canözer ve avukatı Resul Tamur hazır bulundu.

Duruşmada, tanık Canan Ceylan'ın beyanının tespiti için Van 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesine yazılan talimatın geldiği belirtildi.

"GAZETECİYİM, GÖREVİMİ YAPIYORUM"

Ceylan’ın dosyaya gelen beyanlarının okunması ardından söz alan Gazeteci Canözer, “Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Gazeteciyim sadece görevimi yapıyorum” dedi.

SAVCI, 15 YILA KADAR CEZA İSTEDİ

Ardından mütalaasını açıklayan iddia makamı, haklarında “terörü örgütü üyeliği”nden soruşturması süren Canan Ceylan, Rıfayi İpek, Mehmet Salih Ateş ve Baran Aslan’ın alınan ifadelerinin birbiriyle tutarlı olduğunu söyleyerek, “Örgüt üyesi olduğu, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü, örgütün üst düzey yöneticilerinin emir ve talimatlarıyla hareket ettiği” gerekçesiyle TCK 314/2 ve TMK 5’inci maddesi uyarınca 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Canözer, kabul etmediği mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

“MAKTÜLSÜZ CİNAYET DOSYALARINA BENZİYOR”

Canözer’in avukatı Resul Tamur, “Dosya maktulsüz cinayet dosyalarına benziyor. Müvekkilin örgüt üyeleriyle röportaj yaptığı ifade ediliyor; ancak ortada yaptığı röportajlar yok. Beyanlar hakkaniyete aykırıdır. Dosyada röportaja ilişkin delil yok” dedi.

DURUŞMA EKİM AYINA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, tanıkların mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verdi ve duruşmayı Ekim ayına erteledi. (MEDYA SERVİSİ)