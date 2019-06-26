26 Haziran 2019 00:18
İBB Meclisi, Ekrem İmamoğlu başkanlığında 8 Temmuz'da toplanacak
23 Haziran seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık etmesi beklenen İBB Meclis toplantısının 8 Temmuz'da toplanacağı belirtildi.
Fotoğraf: AA
23 Haziran seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık etmesi beklenen İBB Meclis toplantısının 8 Temmuz’da yapılacağı belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Tarık Balyalı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık etmesinin beklendiği İBB Meclis toplantısının 8 Temmuz Pazartesi günü yapılacağını açıkladı.
Açıklamayı yapan CHP İBB Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Balyalı'nın açıklaması şöyle oldu:
Sevgili dostlarım çok soru geldiği için meclis toplantımızla ilgili bilgi vermek istiyorum.
İBB Meclis toplantımız 8 Temmuz Pazartesi günü yapılacak ve canlı olarak yayınlanacaktır. (HABER MERKEZİ)