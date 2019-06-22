Çanakkeleye yeni altın madeni projesi

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Çanakkale'nin içme suyu havzası olan Atikhisar Barajı havzasında yeni bir altın madeni projesinin yapılacak olmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Atikhisar Barajı koruma havzasında yeni bir altın madeni projesi daha akıl alır gibi değil. Ey Çanakkaleliler, artık yeter deyin, suyunuza ve toprağınıza sahip çıkın” denildi.

17 Haziran 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sayfasından kamuoyuna duyurulan ve Çanakkale ili merkez ilçesi Terziler Köyü mevkiinde Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 200810227 ruhsat umaralı Sahada Kuvars (Sileks) Ocağı projesi “proje tanıtım dosyası” yayınlandı. Çanakkale'nin içme suyu havzası olan Atikhisar Barajı havzası yakınlarında yapılmsı planlanan altın madeni projesine ilişkin Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Biz biliyoruz ki, kuvars çıkaracağız sözü koca bir yalan ve kandırmacadır. Bölgeye sessiz sedasız, ÇED’siz girmenin bir yoludur. Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bilgide de belirtildiği gibi “Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı ya da şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır” ve kuvars minerali ile altın arasında güçlü bir ilişki bulunur” denildi. Projenin yer aldığı yörenin altın rezerv alanı olarak bilindiğine dikkat çekilen açıklamada, "Başka altın madeni şirketleri tarafında yörede düzenlenmiş ve ÇED olumlu kararı almış maden projesi de bulunmaktadır. Proje başvurusunda bulunan Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş. Kanadalı birer altın madeni şirketi olan TECK Madencilik Sanayi ve Pilot Investment Inc.’nin ortak kuruluşu olan bir altın madenciliği şirketidir” ifadelerine yer verildi.

“SUYUMUZA VE TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği olarak, Çanakkale Merkez ilçesinin tek su kaynağı olan “Atikhisar Barajı” uzun mesafeli koruma alanında yer alan ve altın ile aynı IV. sınıf maden kategorisinde olan söz konusu kuvars ocağı projesinin kapasitesi itibariyle EK-2 listesi kapsamında yer almasının ÇED gerekli değildi kararı verilmesi için tek başına yeterli bir dayanak olmadığını düşünmekteyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sesleniyoruz: Projenin konumu, bölgenin doğal yapısı ve mevcut altın madenciliği projeleri ile birlikte bölgenin toprak ve su varlıkları üzerindeki kümülatif etkilerinin değerlendirilebilmesi açısından söz konusu proje için ÇED Gerekli Değildir kararı vermeyin. Bizi kandırmayın. Atikhisar Barajı koruma havzasında yeni bir altın madeni projesi daha akıl alır gibi değil. Ey Çanakkaleliler, artık yeter deyin, suyunuza ve toprağınıza sahip çıkın" denildi. (Çanakkale/EVRENSEL)