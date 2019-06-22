Tedavi hakları gasbedilen hasta mahpusların sesi olmak için İHD İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen F Oturumu, İHD binası önünde gerçekleşti. 378. hafta F Oturumu’nda “Hasta mahpus Soydan Akay serbest bırakılsın” ve “Hasta mahpuslar serbest bırakılsın” pankartları açıldı.

Basın açıklamasını İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu’ndan Hatice Onaran okudu. 500’e yakın ağır hasta mahpustan biri olan Soydan Akay’ın durumuna dikkat çeken Onaran, “Hepatit B, kalp ritim bozukluğu, iltihaplı eklem romatizması ve böbreklerde çok sık taş oluşması rahatsızlıkları yaşayan Soydan Akay'a, 2018 yılında gittiği Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından prostat kanseri tanısı konmuştur. Kendisine iki seçenek gösterilmiş, ya hemen ameliyat olacağı ya da ışın tedavisi uygulanacağı. Kesin karar için uzun bir süre geçtikten sonra nihayet ışın tedavisine karar verilmiş bunun için (iki ilaçtan oluşan) hormon tedavisine geçen ay başlanmıştır. Aileye verilen bilgiye göre Eylül ayında hastaneye yatırılacak olan mahpus, oldukça zor bir süreç yaşamakta; sürekli tedavi ve kontrolleri aksatılmaktadır” dedi.

Onaran son olarak şunları söyledi:

“Avukatı ve ailesinin, Adalet Bakanlığı ve C.Tevkif evleri Genel Müdürlüğüne yaptıkları tüm ısrarlı başvuru ve çabalarına rağmen izole edilerek hala tek kişilik hücrede tutulan Soydan Akay'ın yaşamı risk altındadır. Bu nedenle diğer mahpusların yanına ya da bulunduğu hücreye başka mahpuslar getirilerek, tecrit işkencesine son verilmelidir. Başta prostat kanseri, hepatit, sürekli ağrı olmak üzere ciddi sağlık sorunları olan bir insanın, ring aracı, kelepçe dayatması vb. ağır bir tedavi süreci yaşamasına karşın ilgili ve yetkililerin sesiz kalmak yerine gerekeni yapmasını; Soydan Akay ve durumu ağır olan hasta mahpuslar yeterli, insani koşullara kavuşturularak yaşam haklarının korunması ve tedavilerinin gerçekleşmesi için serbest bırakılmasını istiyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)