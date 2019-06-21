Denizli'de öğretmenler ve çocukları taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı
Pamukkale'de öğretmenler ve çocuklarını taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Fotoğraf: AA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğretmenler ve çocuklarını taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Honaz Milli Parkı'nda düzenlenen "Doğada Öğreniyorum" etkinliğine katılan Hürriyet Ortaokulu öğretmenleri ve çocuklarının bulunduğu 20 S 0655 plakalı servis midibüsü, Cankurtaran Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ile 14 öğretmen ve 2 çocuk yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (Denizli/AA)
AKP artık, tek kaygısı iktidarda kalmak olan bir partidir!
Bu tablo sandıkta hükümeti zorlayacak
Seçimler, demokrasi, anti-emperyalizm
Yeşiller neden yüksekten uçuyor?
Devlet aşiret cinayet!
Mahkemenin kararının istinaf edilmesi icrayı durdurmaz
TİHEK “İnsan Hakları ve Eşitlik” değil nefret saçma kurumu mu?