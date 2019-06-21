Siverek'te ailesi öldürülen Dilan İzol: Tehdit edilmeye devam ediliyoruz

Siverek’te 6 kişinin yaşamını yitirdiği katliamı kameraya çeken Dilan İzol, olayın sorumlusunun AKP eski Milletvekili Zülfikar İzol olduğunu belirterek, “Biz daha hastanedeyken haber gönderdiler, ‘O cenazeler bu köye girmeyecek’ dediler. Mezar başında dua bile edemedik, yas tutamadık. Bunlar yaşandıktan sonra bile tehdit edildik” dedi. İzol, "Herkes duysun sesimizi, bu bir kan davası değil” diyerek adalet çağrısı yaptı.

Urfa'nın Siverek ilçesi Çeltik Mahallesi’nde 15 Haziran’da yaşanan “arazi anlaşmazlığı” sonucu Hakkı, Zozan, Meral ve Musa Serhat İzol ile Rıdvan Buluş ve Serdar Delen’in öldürülmesini kameraya çeken Dilan İzol, baskını düzenleyen kişinin AKP eski Milletvekili Zülfikar İzol olduğunu belirterek, tehdidin sürdüğünü söyledi. Anne ve babasını kaybeden İzol, adalet çağrısını yineledi.

"ZÜLFİKAR İZOL TALİMAT VERDİ"

MA'nın haberine göre olayın geçmişini yeniden hatırlatan ve haksızlıklara uğradıklarını dile getiren Dilan İzol, “Bu katliam Zülfikar İzol’un talimatıyla yapıldı. O olmadan hiçbir şey yapamazlar. Bunlar karanlık insanlar, bunlar silahlı eşkıyalar. Bunlar eli silahlı çete. Bunlar insanları soyup soğana çeviren, toprağından, evinden, barkından eden eşkıyalar. Bu bir kan davası değil. Herkes duysun sesimizi, bu bir kan davası değil” dedi.

"AYNI SUÇU İŞLEYECEKLER"

Bu cinayetin son olmasını dileyen ve faillerin cezalandırmasını isteyen Dilan İzol, “Bu katliamı yapan insanların tutuklanması, ömür boyu hapiste çürümesini istiyoruz. Bunlar cezasız kaldığı sürece başkaları da bundan cesaret alıp aynı suçu işleyecekler. Bunlar yargılansın ve ceza alsın. Bunlar hafif cezalarla yargılandıkları zaman başkaları da bundan kendine örnek alıp, aynı şeyi yapıyor. Başkası bu gücü kendinde görmesin. Adalet, hak istiyoruz. Acımızı bir nebze de olsa dindirecek olan şey budur” diye belirtti.

Devlete çağrıda bulunan ve güvenliklerinin sağlanmasını isteyen İzol, “Biz başka kimden hak, hukuk isteyebiliriz, başka kimden adalet isteyebiliriz” diye sordu.

"GECENİN KARANLIĞINDA DEFNETTİK"

Cenazelerini gece defnettiklerini ve tehditlerin sürdüğünü vurgulayan İzol, şöyle devam etti: “Cenazelerimizi gecenin köründe, gizlice defnettik. Biz daha hastanedeyken bize haber gönderdiler, ‘sakın bu köye gelmesinler, buraya defnetmesinler. O cenazeler bu köye girmeyecek, biz sizi yok etmek için öldürdük, bu köye girmeyeceksiniz’ dediler. Bu insanlar katliamı yaptıktan sonra bile bizi tehdit ettiler. Biz jandarma ve zırhlı araç eşliğinde cenazelerimizi defnettik. Mezar başında dua bile edemedik, yas tutamadık. Bunlar yaşandıktan sonra bile tehdit edildik.”



Tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Dilan İzol, “İnsanlar bizim acımıza saygı duysunlar ve farklı tarafa çekmesinler. Zaten acımız yeterince büyük, bu durumlar için de üzülmek istemiyoruz” diye konuştu. “6 kardeşiz ve 5 kardeşimin anne, babası benim” diyerek ayakta kalmaya çalıştıklarını sözlerine ekleyen İzol, “Benden başka kimseleri yok. Bu yükün ağırlığı, büyüklüğü çok fazla. Anlatamıyorum bunu” dedi.

5 KİŞİ TUTUKLU

Olaydan sonra gözaltına alınan AKP eski Milletvekili Zülfikar İzol'un kardeşi Cihan İzol ve yakınları öldürülen aileden Mehmet Metin İzol ve Yusuf Rojhat İzol üç gün önce tutuklanmıştı.

Olaya dair gözaltına alınan eski vekilin diğer kardeşi Bülent İzol ve tutuklanan Cihan İzol'un oğlu Ferman İzol da çıkarıldıkları Siverek Adliyesi'nde aynı gerekçeyle önceki gün tutuklandı.

Gözaltındaki eski vekilin diğer kardeşi Cemal İzol'un da tedavisinin sürdüğü ve tedavisi tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılacağı belirtildi.

5 kişinin tutuklu, bir kişinin gözaltına altında olduğu soruşturmaya ilişkin "gizlilik" kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Urfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi'nde akraba iki aile arasında "arazi anlaşmazlığı" yüzünden başladığı iddia edilen olayda Zozan İzol (42), Mustafa Serdar (24), Meral İzol (42) ve Hakkı İzol (49) yaşamını yitirdi. Rıdvan Buluş (30), Serdar Delen (31) ise kavgayla ilgileri olmadıkları halde olay sonrası bölgeyi terk edenlerin otomobilinin çarpması sonucu öldü.

Olayda Yusuf Rojhat İzol, Cihan İzol, Serhat Ferman İzol, Cemal İzol ve Mehmet Metin İzol ise çeşitli yerlerinden yaralandı. (HABER MERKEZİ)