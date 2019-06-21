Fernando Torres futbolu bıraktı
35 yaşındaki İspanyol golcü Fernando Torres, 18 yıllık kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Torres kariyeri boyunca pek çok başarıya imza attı.
Fotoğraf: Anish Morarji/Wikimedia Commons(CC BY 2.0)
İspanyol golcü Fernando Torres, futbola 35 yaşında veda etti. “El Nino” lakaplı forvet, Atletico Madrid’de başlayan ve Liverpool, Chelsea, Milan gibi kulüplerde devam ettikten sonra Japonya’nın Sagan Tosu takımında sona eren 18 yıllık kariyerinde İspanya milli takımıyla Dünya Kupası ve 2 kez Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Torres, Chelsea’yle Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid’le UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu başarılarına imza attı.
Kariyeri boyunca kulüp takımlarıyla çıktığı 760 maçta 260 gol atan Torres, milli takım formasıyla oynadığı 110 maçta 38 gol kaydetti. (SPOR SERVİSİ)
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