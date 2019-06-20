20 Haziran 2019 22:12

AA "Öcalan'dan HDP'ye tarafsızlık çağrısı" dedi, HDP'li Ziya Pir yalanladı

Anadolu Ajansı, Ali Kemal Özcan'ın "Öcalan ile görüştüm" diyerek basın açıklaması yapması sonrasında Öcalan'ın HDP'ye tarafsızlık çağrısı yaptığını iddia etti, HDP'li Ziya Pir bu haberi yalanladı.

AA "Öcalan'dan HDP'ye tarafsızlık çağrısı" dedi, HDP'li Ziya Pir yalanladı

Fotoğraf: Mustafa Abadan/AA

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    Ali Kemal Özcan, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın HDP'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tarafsızlık çağrısı yaptığını iddia etti. HDP Eski Milletvekili Ziya Pir haberi yalanlayarak "HDP'lilerin oyları İmamoğlu'na" dedi.

    Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, İmralı'da tutuklu bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan'la görüştüğünü ve Öcalan'ın 18 Haziran 2019 tarihinde avukatlarına ilettiği mesajının avukatlar tarafından kamuoyuna açıklanmadığını iddia etti.

    Anadolu Ajansının haberine göre Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan'ın 18 Haziran'da avukatlarına teslim ettiğini ve kamuoyundan gizlendiğini iddia ettiği mektupta şu ifadelerin yer aldığını öne sürdü:

    Son ölüm oruçları ve açlık grevlerinin sona ermesi vesilesiyle kullanmak durumunda kaldığım şahsi inisiyatifim konusunda, olası gelişmeleri de dikkate alarak bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Çözüm sürecine ilişkin daha derinleştirilmiş ve netleşmiş bir tutumdan bahsettim. Mevcut gelişmelere de bu perspektiften baktım. Çözüm süreci sonrasına damgasını vuran ve Türkiye'nin geleneksel ikilemini aşmayan, dolayısıyla sürekli çatışmacı ve kutuplaştırıcı üslubun başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunları ağırlaştırdığı ortaya çıkmış bir sonuçtur. Cumhur ve Millet ittifaklarının bu gerçekliğine karşılık HDP'de ifadesini bulan demokratik ittifak ve bağlantılı demokratik müzakere opsiyonu çözüm odaklı olmayı esas almıştır.

    Önümüzdeki dönemde gerek iç toplumsal, gerek bölgesel ve küresel sorunların daha da ağırlaşacağını göz önünde bulundurarak bu üçüncü yol tavrının korunması büyük bir önem ve anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir. Demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk üçlü sacayağına dayalı çizgi en doğru ve sonuç üretici siyasi platform durumundadır. İlgili tüm çevreleri bu temelde duyarlı olmaya çağırıyorum.

    Ben sizden sonra Ali Kemal Özcan hocayla da görüştüm. Kendisine özgü geniş bir literatürü vardır. Umarım paylaşırsınız. Bildiriyi kendisine de okudum. Nasıl açıklanıp değerlendirileceğini tartıştım. Birlikte bildiriyi özüne uygun biçimde toplantı veya toplantılarda açıklayıp yorumlamanızın da yararlı olacağı kanısındayım. Görüşmek dileğiyle. Selam ve sevgilerimle

    ASRIN HUKUK BÜROSU: AÇIKLAMAYI YARIN (21 HAZİRAN) YAPACAĞIZ

    Asrın Hukuk Bürosu avukatları konu ile ilgili Twitter'dan yaptıkları paylaşımda 21 Haziran Cuma günü açıklama yapacaklarını belirtti.

    HDP'Lİ ZİYA PİR, AA'YI YALANLADI: OYLAR İMAMOĞLU'NA

    HDP Eski Milletvekili Ziya Pir, bu haberi yalanlayarak Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı ve "Pişkinliğin bu kadarına da... Seçimi kaybedeceklerini anlayınca böyle YALAN haber servis ediyorlar. Kimse bu tür YALAN haberlere itibar etmesin. #HDP'lilerin oyları #İmamoğlu'na!" ifadelerini kullandı.

    SEZAİ TEMELLİ: AA'NIN AÇIKLAMASINA İTİBAR ETMEMEKTE YARAR VAR

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, T24’e açıklamada bulunarak avukatların yarın yapacağı açıklamanın beklenmesi gerektiğini belirtti.

    Sezai Temelli, “Sayın Öcalan ile son yapılan görüşmenin açıklamasını yarın avukatları yapacak. Dolayısıyla bu konuda bir bilgiye sahip değiliz. Kısa bir notunun olduğu ve bu notta da özellikle demokrasi ittifakı, demokratik müzakere gibi geçmişte yaptığı 3 açıklamanın çerçevesinde açıklamalarının olduğu bilgisi geldi. Dolayısıyla Anadolu Ajansı’nın açıklamasına itibar etmemek de yarar var” ifadelerini kulandı.

    AA ve İHA tarafından haberin servis edilmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Temelli, "#BirDahaSöyleİstanbul İstanbul YaMeYe!" ifadelerini kullandı.

    (HABER MERKEZİ)

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