Türkiye Doğu Akdeniz’e ikinci sondaj gemisini yolladı

Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili uluslararası gerilim sürerken; Türkiye bölgeye ikinci sondaj gemisini gönderdi. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, bölgede sondaj çalışmalarına katılacak. Türkiye daha önce ‘Fatih’ isimli sondaj gemisini bölgeye yollayarak sondaj çalışmalarına başlamıştı.

Yavuz'un rotası, Kıbrıs doğusundaki Gazimagosa-Maraş açıkları. Barbaros ve Fatih'te olduğu gibi Yavuz da fırkateynler tarafından korunacak. Türkiye bu hamlelerle önümüzdeki haftalarda adanın her iki yanında sondaj borusunu çakmış olacak.

MARAŞ’IN STATÜSÜ YENİDEN TARTIŞMAYA AÇILIYOR

Türkiye’nin Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin atacağı adımları bugünkü köşesine taşıyan Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya ise Türkiye’nin Annan Planı’nda Rum tarafına bırakılması öngörülen Maraş’ın yeni statüsünün belirlenmesi için KKTC ile birlikte envanter çıkaracağını ifade etti. Sarıkaya, Maraş’ın iskana açılmasının Doğu Akdeniz’deki gerilime Türkiye’nin yanıtı olduğu yorumunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki “KKTC için yeni bir stratejiye geçilmeli” açıklamasına atıfta bulunan Sarıkaya, seçim öncesi içeride gerilim yaşayan muhalefet ve iktidarın Doğu Akdeniz konusunda uzlaşmaya vardığını iddia etti.

LİBYA İLE İTTİFAK MI YAPILACAK?

Sarıkaya, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’nin atmayı planladığı ikinci adımın ise Libya ile işbirliği olduğunu iddia etti. Libya ile MEB Anlaşması hazırlığı yapıldığını ifade eden Sarıkaya, “Öte yandan Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korunması, deniz enerji sahalarındaki işgallerin önüne geçilmesi için Türkiye, KKTC’de bir liman kurulmasını hedefliyor. Ancak şurası kesin ki federasyondan iki devletli çözüme yönelimin Rum tarafında yapacağı etki belli. Buna bir de Türkiye’nin iki sondaj gemisi ile Doğu Akdeniz’e açılmasının Rum tarafında yarattığı tepkiyi de yabana atmamak gerekir. Hele buna bir de kıta sahanlığından çok daha etkin olan, Türkiye’nin MEB ilanı eklenirse durum daha da karmaşıklaşacak. Libya ile devam eden görüşmeler de cabası… Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bu yönde adım atmaz ise olacağı bellidir; Türkiye kendi egemenlik alanlarında adımını atmayı sürdürür. Kimse de böyle bir dönemde Doğu Akdeniz’i yeniden çatışma alanı haline getirmek istemez” yorumunda bulundu.

ATILAN ADIMLAR GERİLİMİ TIRMANDIRACAK MI?

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, 16 Kasım 2018’de Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramak için sondaj çalışması başlattıklarını açıklamıştı. Kıbrıs Cumhuriyetinin sürdürdüğü sondaj çalışmaları, Yunanistan, İsrail, BAE, Fransa ve ABD tarafından da destekleniyor. Bu blokla Kıbrıs konusunda ihtilaf yaşayan Türkiye, ABD’li ExxonMobil enerji tekeline ait sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’deki tartışmalı 10’uncu parsele ulaşması üzerine sert açıklamalarda bulunmuştu. Ancak Türkiye’nin tepkisine rağmen çalışmalar devam etmişti.

15 Ocak’ta bir araya gelen Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin ise Doğu Akdeniz Gaz Forumunun Kahire’de kurulacağını açıklamıştı. Bu yılın ilerleyen aylarında ABD ve Avrupalı enerji tekellerinin Akdeniz gazından nasıl faydalanacaklarını görüşmek üzere 10. Akdeniz Gaz Forumu’nun düzenlenmesi planlanmıştı.

Doğu Akdeniz’in enerji kaynaklarının ‘ortak’ sömürüsünden dışlanan Türkiye ise Akdeniz’e ilişkin planlarını yalnız başına hayata geçirmeye çalışıyor. (HABER MERKEZİ)