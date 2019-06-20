“Cumhurbaşkanına hakaret”le yargılanan Gazeteci Canan Coşkun'a beraat

Cumhuriyet gazetesinin eski muhabiri Canan Coşkun'un “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava bugün İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, eylemin kanunda belirtilen maddeye uymadığını belirterek, Coşkun’un beraatına hükmetti.

“Erdoğan buyurdu, gazetecilik tutuklandı” haberi nedeniyle yargılanan Gazeteci Canan Coşkun ve Avukatı Abbas Yalçın duruşmada hazır bulundu.

Gazeteci Canan Coşkun duruşmada şunları söyledi: "Yüklenen suçu kabul etmiyorum. Cumhuriyet gazetesinin eski adliye muhabiriyim. Tutuklamanın gerçekleştiği gün olayı yazıp şefime gönderdim. Gazeteye bu haberin dizilişi veya hangi sayfaya nasıl verileceğine dair karar verme yetkim yoktur. Ayrıca ben bir haberciyim, görevimi yaparak haber söz konusu birimlere ulaştırdı. Herhangi bir suç işlemedim.”

Coşkun'un avukatı Abbas Yalçınsöz alarak, davanın haberin yayımlanmasından 2 yıl sonra açıldığını söyledi ve beraat talep etti.

Mahkeme, eylemin kanunda belirtilen maddeye uymadığı anlaşıldığından Canan Coşkun’un beraatına hükmetti. (İstanbul/EVRENSEL)

Gazeteci Canan Coşkun’un duruşması ertelendi