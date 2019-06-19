Öykü Arin için yeni umut

Lösemide az rastlanan bir tür olan Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JML) tanısı konan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için umut doğdu.

Evrensel'e konuşan Öykü Arin'in annesi Eylem Şen, Öykü’nün babası Çağdaş Yazıcı’dan gelen kimerizm sonucunun %98,5 oranında uyumlu olduğunu bildirdi. Yine de temkinli konuşan Eylem Şen, “Bu bilgi doğru fakat ilk nakilde de yüzde 98 tutmuş, sonrasında oran geri düşmüştü. Durum Pazartesi günü kesinleşecek. Pazartesi’den sonra doktoru ile düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile son durum kamuoyuna duyurulacak” dedi.

Löseminin tekrar edebilen zor bir hastalık olduğunu hatırlatan Eylem Şen şu ifadeleri kullandı: İlik naklinin 3 aşaması var. İliğin tutması, ikinci aşaması ilik savaşı olmaması, üçüncü aşama ise hastalığın geri dönmemesi. Birinci aşamayı geçip geçmediğimiz konusunda kimerizm önemli bir kriter. Ama tam olarak pazartesi kesin bir şey söyleyebileceğiz.

Öykü Arin’e babasından yapılan ilik nakli için kimerizm %98,5 geldi.Bu bilgi doğru fakat ilk nakilde de %98 tutmuş sonrasında geri düşmüştü.Durumu pazartesi günü kesinleşecek.Pztsden sonra doktoru ile birlikte basına açıklama yapacağız. İlik nakli 3 aşamalı bir süreç. ++ — eylem şen (@EylemSen) 19 Haziran 2019

(HABER MERKEZİ)