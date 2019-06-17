Suudi Arabistan'da Baytur firmasının şantiyesinde çalışan işçiler greve çıktı

Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde Baytur firmasında çalışan inşaat işçileri greve çıktı.

Memleketini ve ailesini ekmek parası kazanmak için geride bırakan yüzlerce inşaat işçisi, birikmiş ücretlerinin ödenmemesi ve kölelik koşullarında çalıştırılmak istenmeleri sebebiyle şantiyede iş bıraktı.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikasının yaptığı açıklamada, Baytur firmasına ait şantiyede çalışan işçilerin aylardır ücretlerini alamadıkları ve insanlık dışı koşullarda çalıştıklarını belirtildi.

Açıklamanın devamında "Gurbette çalışan inşaat işçisi arkadaşlarımızın talepleri derhal karşılanmadır. Sendikamız tüm işçi arkadaşlarımız haklarını alana kadar sürecin takipçisi olacaktır. İnşaat işçisi köle değildir!" denildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)