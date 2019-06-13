İnşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı

Aliağa Belediyesinden atılan işçilerden çağrı: Hak gasplarına karşı birleşelim

Aliağa Belediyesinde işten çıkarılan ve eylemlerine devam eden işçiler, 15-16 Haziran’ın yıl dönümü dolayısıyla yapılacak mitinge çağrı yaptı.