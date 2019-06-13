13 Haziran 2019 18:25
İnşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı
Aksaray'da, inşaat iskelesinden düşen işçi İlhami Yıldız ağır yaralandı. 5. kattan düşen işçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Fotoğraf: DHA
Aksaray’da, çalıştığı inşaatın iskelesinin 5’inci katından düşen 51 yaşındaki işçi İlhami Yıldız, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Olay, Nakkaş Mahallesi'nde, İl Müftülüğüne ait 5 katlı Kur'an kursunun inşaatında meydana geldi.
Binanın dış cephe mantolaması için sıva yapan işçi İlhami Yıldız, dengesini kaybedince iskelenin 5'inci katından düştü.
Yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine düşen Yıldız, ağır yaralandı. Yıldız, mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan İlhami Yıldız'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. (Aksaray/DHA)
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