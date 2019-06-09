Eski IŞİD'li el Sarut için Reyhanlı'da kitlesel cenaze töreni!

“Alevilerin kökünü kazıyacağız” dediği görüntülerle gündeme gelen, 2014’te IŞİD’e katılan ve daha sonra ÖSO'cu çetelerden Ceyş’ul İzze komutanı olan Abdülbasit el Sarut adlı cihatçı, Hama’nın kuzey kırsalında devam eden çatışmalarda yaralandı, Hatay’da kaldırıldığı hastanede öldü.

Sendika.org'un haberine göre, cihatçı el Sarut için Reyhanlı’da kitlesel cenaze töreni düzenlendi.

"ALEVİLERİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ" DEMİŞTİ

2012'de katıldığı bir gösteriden paylaşımlar yayılan el Sarut, “Alevilerin kökünü kazıyacağız” sözleriyle kitleye slogan attırıyordu.

2014’te ÖSO’nun Humus’taki yenilgisinin ardından el Sarut ve örgütü kentten çekildi ve daha sonra IŞİD’e biat etti.

El Sarut, IŞİD’in Suriye ve Irak’ta yenilgiye uğratılmasının ardından İdlip vilayetine geçti ve sonunda Ceyş’ül İzze’ye katıldı. Hama’nın kuzeyi ve Gab Ovası’ndan etkin olan bu örgüt, Şam’ın Fethi Cephesi (eski adıyla Nusra) öncülüğünde kurulan Heyet-i Tahrir’uş Şam’a yakınlığıyla biliniyor. (HABER MERKEZİ)