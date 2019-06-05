Van’da sınırı geçerken donarak ölen 21 mülteciye ait ceset bulundu

Zelal Sahidenur SARİ

Nujin TURGUT

Van

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında karların erimesinden sonra 21 ceset bulunuldu. Cesetlerin geçtiğimiz aylarda sınırdan geçmeye çalışan mültecilere ait olduğu öğrenildi. Mültecilerin sorunlarına ilişkin İHD Van Şube Başkanı Murat Melet ile konuştuk.

Son zamanlarda bitmek bilmeyen savaşlardan dolayı insanların daha güvenli gördükleri yerlere göç ettiğini söyleyen Melet, “Türkiye; Afganistan, Bangladeş, Suriye, İran gibi birçok yerden batıya göç gerçekleştirmek isteyen mülteciler için bir üs bölgedir. Buna dönük ne Türkiye’de ne de diğer ülkelerde mültecilerin haklarının korumaya, yaşam koşullarını rahat sürdürmelerine yönelik bir politika var. ‘Cenevre Mülteci Hakları’ sözleşmesinde Türkiye’nin de imzası var. Fakat ne yazık ki bu sözleşmeye ve insan hakları bildirisine hiçbir ülke uymuyor. Aslında en büyük tehlike budur” dedi.

BİR YILDA İÇİNDE BİNLERCE MÜLTECİ SINIRDA

Son aylarda Başkale sınırında 21 mültecinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Melet, “Bu aslında insanların insanlıklarını yitirdiğinin kanıtıdır. Sınırlara güvenlik politikası altında yapılan karakollar nedeniyle mültecilerin Türkiye’ye gelmesi oldukça zorlaşıyor. Yine bizim elde ettiğimiz bilgilere göre bir yıl içerisinde özellikle Van üzerinden Türkiye’ye geçmeye çalışan binlerce mülteci var” dedi.

TÜM DÜNYAYA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Mültecilerin insan tacirleri tarafından pazarlandığını ve herhangi bir hukuksal yaptırım uygulanmadığını belirten Melet, “Tüm dünyanın bunlara karşı üç maymunu oynadığını biliyoruz. Ki Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan Aylan bebek gerçeğini herkes biliyor. Orada Aylan bebeğin yaşamını yitirmesi mülteciliğin kaderini ortaya koyuyor. Gitmek istedikleri yere ulaşmak hem yıllar sürüyor hem de büyük çoğunluğu bu zorlu yolculukta yaşamını yitiriyor. Bizim araştırmalarımıza göre mültecilerin büyük çoğunluğu yaşları 18-35 arasında olan erkekler. Genç nüfusun başına gelenler bir trajedidir. Fakat bu trajediye karşı Türkiye’nin ve Avrupa’nın herhangi bir çabasının olmadığını dile getirmek istiyoruz. Bu konuda tüm dünyayı duyarlı olmaya çağırıp her insan bir mültecidir sözünü tekrarlıyoruz.”

Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 35 mülteci ölümden döndü