Ataması yapılmayan öğretmen, yaşamına son verdi

Kastamonu'da, ataması yapılmayan 23 yaşındaki matematik öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu intihar etti.

"YOK BAŞKA CEHENNEM YAŞIYORUZ İŞTE"

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği mezunu olan 23 yaşındaki Abdülkadiroğlu’nun intiharına ilişkin CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı sosyal medya hesabından, “Yok başka cehennem yaşıyoruz işte! Kevser ataması yapılmayan öğretmen kardeşimizdi. Küçükken heyecanından uyuyamadığı arife gecesinde intihar ederek yaşamına son verdi. Bu intiharın sorumlusu Kevser gibi yüzlerce kardeşimizin hayallerini ellerinden alanlardır. Unutmayacağız!” açıklaması yaptı. (HABER MERKEZİ)