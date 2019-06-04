Antalya’da caretta carettalar 10 yıl sonra yumurta bıraktı

Antalya’nın Olimpos Sahili’nde 10 yıldan sonra ilk defa 2 caretta carettanın yumurta bıraktığı açıklandı.

Bitişik iki sahil, geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6’ncı Bölge Müdürlüğü, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü, Kemer ve Kumluca kaymakamlık ve belediyeleri, esnaf ve sivil örgütlerinin de desteklediği Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu tarafından korumaya alındı. Komisyon Başkanı Erdal Elginöz, Çıralı Sahili’nde uyguladıkları tüm tedbir ve yasakların Olimpos Sahili’nde de uygulandığını söyledi. Elginöz, Olimpos’ta 1’i Olimpos sahil kapısı, 1’i Çıralı deresi yanındaki giriş, 1’i de sahilde devriye olmak üzere maaşlı 3 kişinin sabaha kadar görev yaptığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıl sonraki ilk yuvanın 1 Haziran Cumartesi gecesi oluştuğunu anlatan Elginöz, “Çok sevinçliyiz. İlk yuva sevincini yaşarken, 2 Haziran sabahı da ikinci caretta caretta gelerek yumurtalarını bıraktı ve ikinci yuva da oluştu. Bu yıl daha çok yuva göreceğiz inşallah. Çıralı’daki yuva sayısı ise 8’e yükseldi. Dünyanın ve Türkiye’nin birçok bölgesinden Çıralı ve Olimpos’a tatile gelen insanlara bilgilendirme yapıyoruz ve farkındalık daha da yükseldi” dedi. (Antalya/DHA)

Fotoğraf: DHA