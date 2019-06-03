Siyasi partilerin genel başkanları ve siyasiler, ramazan bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

EMEP: COŞKUYLA KUTLAYACAĞIMIZ BAYRAM GÜNLERİNİ KAZANACAĞIZ

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, "Bayram tadının olmadığı günlerde halkımız bayram kutlamaya hazırlanıyor" diyerek iktidarın siyasi rant uğruna yaptığı kutuplaştırıcı siyasete vurgu yaptı.

Bayramla sembolleşen barış, kardeşlik, dostluk gibi değerlerin bir bir yok edildiğine dikkat çeken Gürkan, "Siyasi çıkar için dini, yurttaşların inancını istismarda sınır tanımadığını, tanımayacağını her fırsatta gösteren iktidar, en son yenileme kararı verdiği İstanbul yerel yönetim seçimlerinde propaganda olarak halkın arasına kin ve nefret tohumları saçmakta. Hergün iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerin geride kalanlarına bayram olamıyor. İktidarın politikalarından beslenen şiddetle birlikte hayatı yarım kalan kadınlar bayramı bir daha göremeyecek. Çocukluğu elinenden alınan ve toplumun geleceği olan çocuklar için bayram coşkusundan söz edemiyoruz" dedi.

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan (Fotoğraf: Evrensel)

Selma Gürkan, sömürü düzenini yerle bir edecek olanın halkın birliği ve mücadele gücü olacağını belirterek "Halkımız emeğiyle, alınteriyle, gücüyle kendi geleceğini kendisi belirleyecek, kendi kaderini kendisi çizecektir. İşte o zaman huzurlu bayram günleri halkımızın olacaktır. Bayramları bayram coşkusuyla kutlayacağımız günleri elbette kazanacağız" ifadelerini kullandı.

HDK: BAYRAMLAŞMAK İÇİN SIKILAN ELLER BARIŞ İÇİN KENETLENSİN

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Halklar ve İnançlar Komisyonunun yayınladığı bayram mesajında derin bir ahlaki, toplumsal, siyasal ve ekonomik kriz ortamı bulunduğuna dikkat çekilerek tekçi zihniyet ve uygulamalarla hukukun çiğnendiği ifade edildi.

"Türkiye halkları olarak iktidarın saltanatını sürdürmek için topluma dayattığı baskıyı, şiddeti ve ötekileştirmeyi reddediyoruz" denilen açıklamada "Ramazanı Şerif-i yaşadığımız bugünlerde en çok karşılaştığımız şey 'İslam Dini' üzerinden suiistimallerdir. Bilinmesi gerekir ki 'Zorbalık ve Hilekârlık', dindarlık ve takva giysisini kuşanırsa tarihin en büyük facialarından birisi meydana gelmiş olur" ifadeleri kullanıldı.

Logo: Halkların Demokratik Kongresi

HDK Halklar ve İnançlar komisyonu, bayramlaşmak için sıkılan her elin aynı zamanda barış için kenetlenen eller olmasını dileyerek "Müslüman toplumunun Ramazan bayramını kutlar tüm inananlara ve özellikle Ortadoğu halklarına muhtaç olduğu barış ve huzur ortamını getirmesini dileriz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YATIRIMCIDAN FEDAKARLIK İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ramazan bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dünyanın önümüzdeki bir asrını şekillendirecek büyük bir dönüşüm sürecine girdiğini öne süren Erdoğan, Türkiye'nin de bu kritik dönemi güçlü bir şekilde karşıladığını iddia etti.

Erdoğan, bayram mesajında sanayiciye çiftçiye, esnafa, tüccara seslenerek "Gelin Türkiye'yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkanlarınızı Türkiye'nin geleceği için hemen harekete geçirin. Gün, ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür. Devlet ve hükümet olarak, tüm imkanlarımızla yanınızda yer alacağımızdan şüpheniz olmasın" dedi.

ERDOĞAN, YAPILAN YOLLARI VE İNŞAATLARI ÖVDÜ

Bayram mesajında da bölünmüş yol uzunluğundan ve otoyol uzunluğundan bahseden Erdoğan, "Bayram tatilini 1,5 günlük idari izinle 9 güne çıkarmak suretiyle, herkesin rahatça istediği yere gidip gelebilmesini temin ettik. Sizlerden bu imkanları en güvenli ve planlı şekilde değerlendirmenizi rica ediyorum. Bir kez daha mübarek Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum" dedi. (HABER MERKEZİ)