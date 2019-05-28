Fatsa’da siyanür tehlikesi büyüyor

Fatsa’da Altıntepe Madencilik tarafından yapılan siyanürle altın işletmeciliğinde kapasite artırımına gidiyor. Bölgede beş yıldır yapılan siyanürle altın ayrıştırmasına tepkili olan yöre halkı, kapasite artırımının bölge için felaket olacağını söylüyor.

Perşembe günü yapılacak “Halkı bilgilendirme toplantısı” öncesi yöre halkıyla görüştük. Siyanürle altın ayrıştırmasının yapıldığı bölgedeki çalışmalar sırasında toprak kaymasının yanında su kaynaklarının da zarar gördüğünü dile getiren Eren Atasoy, “Yıllardır ormanlarımız, sularımız etkilendi. Zehirlenen topraklar dağ gibi büyüdü. Siyanürün tehdidi altında yaşıyoruz. Buna rağmen yeniden kapasite artırımı yapmak istiyorlar. Başka çalışmalar da var. Yukarıtepe Kömürlük’te ve Çötelli’de yapılan sondaj çalışması nedeniyle orman ve su kaynakları zarar gördü” diyerek kapasite artırımına karşı olduklarını söyledi.

İŞLETMEYİ GÖREN KORKUYOR

30 Mayıs Perşembe günü Fatsa Yukarıbahçeler Mahallesi’nde yapılacak olan “Halkı bilgilendirme toplantısı” hakkında değerlendirmede bulunan Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül şunları söyledi: Siyanürle altın madenciliğini yakından biliyoruz. Toprağı, suyu, havayı kirleten bir çalışma biçimi. Tüm canlıları tehdit emektedir. Etkisi geçmeyen ve her an tehlikesiyle karşılaşma durumu var. Var olan biçimiyle tarıma ve canlı yaşamını tehdit eden çalışmanın kapasitesi artırılmak isteniyor. Bu kabul edilemez. Dernek olarak halkımızla birlikte sağlığımız, geleceğimizi tehdit eden bu çalışmanın büyütülmesine karşı çıkışımızı toplantı yerinde de dile getireceğiz”.

TURNASUYU DA TEHDİT ALTINDA

Turnasuyu’ya da HES yapılmak istendiğini belirten Gönül, “Bugün de Turnasuyu’da yapılmak istenen HES için “Halkı bilgilendirme toplantısı” yapılacak. İki kez mahkeme kararı ile HES’in “ÇED gerekli değildir” kararı bozuldu. Israrla yeniden girişimde bulunuyorlar. Bunu da engelleyeceğiz. Turnasuyu Vadisi’nin yok edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi. (Ordu/EVRENSEL)