Gazeteci davalarında tahliye çıkmadı

Gazeteci Ziya Ataman, tanık beyanına rağmen tahliye edilmezken, Gazeteci Ali Sönmez Kayar’ın, adli kontrol kararları kaldırılmayarak, duruşmalar ertelendi. Gazeteci Berzan Güneş de hakim karşısına çıktı.

11 Nisan 2016’dan bu yana tutuklu bulunan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Ziya Ataman’ın da aralarında bulunduğu 9’u tutuklu toplam 19 kişi hakkında açılan davanın 7’inci duruşması Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. 3 yılı aşkın bir süredir hasta olmasına rağmen tahliye edilmeyen Ataman, ses ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Kürtçe savunma yapan Ataman hakkındaki iddiaları reddetti. Tanıklardan bazıları, ifadelerinin baskı altında alındıkları dile getirdi. Tanıklar, yaptıkları teşhisleri ise reddetti. Bugüne kadar hakkında 22 kere iftira atmaktan soruşturma açılan tanık Uğur Eyinç ise okuma yazması olmadığını belirterek, soruşturma aşamasında beyanları okumadan imzaladığını söyledi. Eyinç, hakkında ifade verdikleri kişilere ilişkin sorulan sorulara ise sürekli “Hatırlamıyorum” cevabı verdi. Ataman’ın avukatları, uzun tutukluluk süresine işaret ederek, tutukluların tahliye edilmesini talep etti. Tüm tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 4 Temmuz’a erteledi.

KAYAR’IN DURUŞMASI 31 EKİM’DE

Etkin Haber Ajansı (ETHA) Muhabiri Ali Sönmez Kayar ile 8 kişinin “Örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada, tutuksuz sanıkların bir kısmı ve müdafileri hazır bulundu. Önceki celse dinlenilmesine karar verilen gizli tanıkların ise duruşmada hazır olmadığı görüldü.

Mahkeme, Kayar hakkında gizli tanık Zafer Atılım’ın dinlenmesi ile dijital materyallere ilişkin bilir kişi raporu için ilgili birimlere müzekkere yazılmasına ve adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 31 Ekim’e ertelendi.

GÜNEŞ’İN DAVASI DA ERTELENDİ

Gazeteci Berzan Güneş’in Iğdır’da görülen davasıyla birleştirilen ve “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın 16’ıncı duruşması İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek davayı 8 Ekim’e tarihine erteledi. (MEDYA SERVİSİ)