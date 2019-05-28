Alibeyköy Barajı'na giren iki çocuk boğularak yaşamını yitirdi

Alevi ve yöre dernekleri: Dersim ismi bir halkın tarihsel hafızasıdır

Alevi ve yöre derneklerinden yapılan açıklamada “Dersim, bir halkın tarihsel hafızasıdır. Tunceli ismi ise bir katliamı yasallaştırarak bir halkın hafızasının silinmesidir" denildi.