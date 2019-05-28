28 Mayıs 2019 14:57
Alibeyköy Barajı'na giren iki çocuk boğularak yaşamını yitirdi
Alibeyköy Barajı'nda kaybolan 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA
İstanbul'daki Alibeyköy Barajı'nda kaybolan 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
DHA'nın haberine göre serinlemek için Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu. Bölgeye, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı. Aramada çocukların cansız bedenine ulaşıldı. (İstanbul/DHA)
ETİKETLER: Alibeyköy Barajı
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