27 Mayıs 2019 19:46

Bir deneyim olarak “Taşkışla Şenlik”

Taşkışla kulüplerinin inisiyatifi ile birlikte planlanan Taşkışla Şenliği, bu Mayıs ayında da yine kulüplerin bir araya gelmesiyle ve planlaması ile birlikte sponsorsuz bir şekilde gerçekleştirildi.

Bir deneyim olarak “Taşkışla Şenlik”

Fotoğraf: Taha Erdem Öztürk/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)

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    Metin Berk SÜER

    İstanbul Teknik Üniversitesi

    Geçen sene Taşkışla’da senelerdir bir bahar şenliği yapılmamasına bağlı olarak Taşkışla kulüplerinin inisiyatifi ile birlikte planlanan Taşkışla Şenliği, bu Mayıs ayında da yine kulüplerin bir araya gelmesiyle ve planlaması ile birlikte sponsorsuz bir şekilde gerçekleştirildi.

    Şenliğin planlama çalışmaları kulüplerin bir araya gelip “nasıl birlikte üretebileceğimiz, eğlenebileceğimiz bir şenlik yapabiliriz?” sorusu etrafında şekillendi. Yıllardır şenlik yapılmamasından dolayı kulüpler geçen seneki deneyimi bu sene de devam ettirmeye oldukça hevesliydi. Bu hevesten dolayı geçen sene Taşkışla kulübü olmasına rağmen şenlik çalışmalarında yer alamayan kulüpler ve yüksek lisans kulüpleri de şenliğin bir parçası haline geldiler.

    Tüm kulüplerin ortak bir şekilde her hafta toplanarak, şenlik detaylarını tartıştığı bir düzlemde, şenliğin programı konserler ve atölye/söyleşiler şeklinde belirlendi. Taşkışla’nın ve kulüplerin kendi imkanları ile yapılabileceği bir şenlik fikri kulüpler tarafından olumlu bulundu. Fakültedeki akademisyenlerin ve dekanlığın kulüplerin şenlik için harcadıkları çabaya destek olmaları ile birlikte şenlik için gerekli maddi tutar tamamlanmış oldu. Tüm hazırlıkların tamamlanması ile birlikte şenlik 16, 17 Mayıs tarihlerinde Taşkışla Ortabahçe’de gerçekleştirildi. Öğrencilerin iki gün için bile olsa sosyal, kültürel faaliyetlerle kendi kampüslerinde bir araya gelebilecekleri bir ortam oluştu.

    Genel olarak keyifli ve kulüpleri bir araya getiren bir şenlik olurken süreçte fakültenin genel kitlesi ile yeteri kadar buluşulamadı. Bunun temel sebebi de her ne kadar Taşkışla’da kulüplerin ortak çalışma yapmaları konusunda belirli bir gelişim ve deneyim olsa da kulüplerin ortak çalışması ve fakülteyi harekete geçirme konusundaki eksiklikleri sürmekte. İlerleyen ortaklaşamalar ise bu eksiklikleri gidermek için en iyi fırsat.

    “KULÜPLERİ BİR ARAYA GETİREN BİR ADIM”

    Taşkışla Sahnesi’nden Ufuk Taşkışla’da yapılan bu şenliğin öğrencilerin sosyal alanlarını genişletmesi açısından önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. “Kulüpler olarak şenliği yeniden canlandırmak istedik ve bundan dolayı her hafta toplantılar yaparak planları yaptık. Şenliğe katılım, Taşkışla öğrencisinin şenliği sahiplenişi, proje ve sınav zamanına denk geldiğinden az. Taşkışla kulüplerinin birbirini tanıması açısından Maslak’ta bulunan ortamın burada olmamasının üzerine bu şekilde bir araya gelinmesi ve bir şenlik yapılası kulüpleri bir araya getiren önemli bir adım.” Diyerek şenliğe dair görüşlerini belirtti.

    “DÖNEM SONUNDA BİR İHTİYAÇ”

    Şenlikte hem görev almış hem de Ukulele Kulübü ile sahne almış Ülkü: “Öğrencilerin de akademisyenlerin de dönem sonunda böyle bir şenliğe ihtiyacı var. Dönem içerisinde bu kadar yorulmanın sonunun bu şekilde keyifli sona ermesi gerekiyor. Onun için şenlik olması gereken, sürdürülmesi gereken bir şey bence. Şenliğin planlaması açısından bir kaç eksik olsa da bunlar kulüplerin deneyimi ile ilgili. Gelecek sene daha da iyi planlanacağı düşüncesindeyim bu eksiklikler göz önüne alındığında.” diyerek şenlikte neden görev aldığını anlattı. Şenliğin daha da sahiplenilmesine dair “5-10 dakika da olsa her öğrencinin şenliğin içerisinde yer alması ve bunun bir parçası haline gelmesi çok önemli bir şey. Böyle olursa herkes tarafından daha da sahiplenilir şenlik. 10 gündür uyumamama rağmen ben 11. günde buradayım ve hiç pişman değilim.” Dedi.

     

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