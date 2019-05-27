Saruhan Oluç: Açlık grevi görüşmelerinin çözüm süreciyle alakası yok

Açlık grevlerinin sona ermesini değerlendiren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, bu süreçte yetkililerle görüşmelerinde çözüm süreci ve benzeri herhangi bir sürecin görüşülmediğini belirterek, “HDP böyle ucuz pazarlıklar yapacak bir parti değildir. Konu bizim için kimsenin sağlığına ve hayatına daha fazla zarar gelmeden açlık grevlerinin sona ermesi idi. Neyse ki çözüm ortaya koydu” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç mecliste gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Açlık grevlerinin sona ermesinden dolayı memnuniyetini paylaşan Oluç, “Açlık grevini sürdürenlerin hukuki talebi yerine geldi. Hem hukuki taleplerinin yerine gelmesinden hem de açlık grevlerinin sonlandırılmasından elbetteki memnunuz” dedi.

Oluç, Leyla Güven ile birlikte açlık grevinde olan dört milletvekilinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak Meclis’teki çalışmalara katılmalarını umut ettiklerini söyledi. Cezaevleri yönetimleri ve hastane yetkililerine çağrıda bulunan Oluç, “Bu süreçte duyarlı davranmalarını ve bir an evvel herkesin sağlığına kavuşması beklentimiz ve talebimizdir” dedi. Oluç, bu süreçte kendileriyle birlikte olan ve sorunun çözümüne katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

"GÖRÜŞMELERİN ÇÖZÜM SÜRECİ İLE ALAKASI YOK"

Oluç’a açlık grevlerinin sonlanmasının ‘İstanbul seçimleri öncesi yeni bir çözüm süreci anlamına mı geldiği’ soruldu. Oluç bu soruya, “Hem Sağlık Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı ile çeşitli görüşmelerin gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin çözüm süreci ve benzeri bir süreçle alakası yok. HDP böyle ucuz pazarlıklar yapacak bir parti değildir. Konu bizim için kimsenin sağlığına ve hayatına daha fazla zarar gelmeden açlık grevlerinin sona ermesi idi. Neyse ki çözüm ortaya koydu. Olumlu buluyoruz ama başka herhangi bir konu gündeme gelmedi, gelse zaten açıklarız. Hem iktidar yetkilileri yaptıkları açıklamalarda bu konuya nasıl baktıklarına işaret ettiler hem de Öcalan, avukatları ile yaptığı açıklamada konunun müzakere süreci olmadığına işaret etti” diye yanıt verdi.

"KILIÇDAROĞLU’NUN ANADİL AÇIKLAMALI OLUMLU"

Oluç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürtçe için Meclis’te yasal bir düzenleme yapılması gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin yaklaşımını olumlu bulduklarını söyledi. Çözüm yerinin Meclis olarak gösterilmesinin de önemine dikkat çeken Oluç, “Sadece anadil değil, Kürt sorununa ilişkin kimlik, kültür gibi konuların da çözüm yeri Meclis olmalıdır. Komisyonlar kurularak bu sorunlar çözülebilir. Bu konuda adımların atılması Meclis’in güvenilirliğini ve itibarını da yükseltir” dedi.

"HDP HAKKI YENEN KİMSE ONUN YANINDA YER ALACAK"

Oluç, İstanbul seçimlerinin gerekçeli kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Seçimin iptali yönünde oy kullanan 7 üyenin hiçbirisinin sağlam iptal gerektiren ve belgeye dayanan gerekçeler ortaya koyamadığını söyleyen Oluç, KHK’li belediye başkanlarına mazbatalarının verilmemesine ilişkin de bu hakimlerin aynı tutumu sergilediklerini vurguladı. Oluç, “Bu, hakimlerin yasa, hukuk, anayasa, demokratik içtihatları çiğnediklerini, siyasi iktidarın talepleri doğrultusunda karar aldıklarını, demokrasi ve hukuka darbe yaptıklarını gösterdi” dedi. HDP olarak bu konudaki tutumlarını daha önce açıkladıklarını vurgulayan Oluç, “Bugüne kadar 1 tane çalınmış oy tespit edilmemiştir. Çalma meselesi varsa bu açık bir şekilde İmamoğlu’nun mazbatasıdır. Bu konudaki duruşumuzdan en ufak taviz vermiyoruz. Bizim için tartıma konusu değil. Seçmenlerimiz de sandığa gidecek, mağdur olan, haksızlığa uğrayan,hakkı yenmiş olan kimse onun yanında yer almaya devam edecektir” diye konuştu.

"TORBA KANUN YASAMA FAALİYETLERİNİ ZEDELİYOR"

Oluç, Meclis’te bu hafta görüşülmesi beklenen 20 maddelik torba kanun ve askerlik kanununa ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. AKP’nin torba kanunda ısrarcı bir tutum sergilediğini belirten Oluç, bunun yasama faaliyetlerini zedelediğini ve antidemokratik bir anlayış olduğunu söyledi. 20 maddelik teklifte birbiriyle alakası olmayan konuların aynı kanun teklifi içerisinde gündeme getirilerek tartıştırılacağını kaydeden Oluç, “Bunlardan birisi TRT meselesi. TRT halkınn vergileriyle finanse edilen, bütün yurttaşları ve eşitliği gözetmesi gereken bir kamu kuruluşudur ama öyle değil. Torba yasaki TRT maddesi aslında kadrolaşmanın devam ettirlmesi maddesidir. TRT taraflı bir yayın yapıyor, örneğin bizim grup toplantılarımız TRT’de uzun bir süredir yayınlanmıyor. HDP’ye lehte düşen haber sayısı sıfır dakika ve yasal olarak hiçbir gerekçeleri yok. Bunların ciddi olarak tartışılması gerekiyor” diye konuştu.

"BEDELLİDE EMEKÇİLERİN ÇOCUKLARI DA GÖZETİLMELİ"

Bu hafta gündeme gelecek askerlik yasasına ilişkin olarak da Oluç, HDP olarak vicdani red hakkını savundıklarını ancak bu teklifte de vicdani red hakkının yer almadığını söyledi. Oluç yasada her ay için 5 bin lira olarak belirlenen bedeli askerlik ücretine de tepki göstererek, “Asgari ücret 2 bin 20 lira. Asgari ücret gözetilerek, işçilerin, çiftçilerin, dar gelirli ailelerin çocuklarının da yararlanacağı bir meblağ üzerinden belirlenmeli” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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