Yassıada haberinde Erdoğan'a tepkisi yayına yansıyan Oğuz Haksever'den açıklama

NTV bültenindeki Yassıada haberi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Ne yaslı ada be, canına okumuşsun" sözleriyle tepki gösteren ifadeleri yayına yansıyan Gazeteci Oğuz Haksever açıklama yaptı.

Haksever'in açıklaması şöyle:

"27 Mayıs 2019 günü 13.00 bülteni yayınında Yassıada'daki düzenlemelerle ilgili haberi sunduktan sonra, haber yayına girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı 'Yassıada değil, yaslı ada' cümlesini sarf ettiği sırada, 'Ne yaslı ada be, canına okumuşsun' şeklindeki sesim, üzerimdeki mikrofonlardan yayına girdi.

Buradaki kastıma açıklık getirmek zorunda hissediyorum.

Yassıada'daki düzenlemelerin, bence 'Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını' yansıtmadığı kanaatine sahibim.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken "...okumuşsunuz" dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, "okumuşsun" diye yayına çıkmıştır.

Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir.

Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum.

Saygılarımla." (MEDYA SERVİSİ)