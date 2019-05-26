Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

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EYT’liler Yenikapı'da buluştu: Bu feryat, okutamadığımız çocuklarımızın feryadı

Binlerce EYT'li Yenikapı'da düzenlenen mitingde bir araya geldi ve hükümete seslendi: Bu mesele çocuğunu doyuramayanların feryadı.