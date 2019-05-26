26 Mayıs 2019 11:08Son Güncellenme Tarihi: 26 Mayıs 2019 12:43
Peru'da 8 büyüklüğünde deprem
Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Fotoğraf: DHA
Güney Amerika ülkesi Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İnsanlar sokaklara dökülürken; çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğü belirtildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lagunas'ın 80 kilometre güneydoğusu olan 8 büyüklüğündeki depremin yerin 115 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi. (AA)
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