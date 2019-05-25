IGTV artık yatay videoları da destekliyor

Artık IGTV'ye yatay formatta video yüklenebilecek ve bu yatay videolar telefonlar yatay konuma getirildiğinde tam ekran olarak izlenebilecek.

Bir yıl kadar önce kullanıma açılan alınan IGTV, "mobil dünyada YouTube'a alternatif olabilecek mi?" sorularıyla beraber gelişirken dikey formatta uzun videolar yayınlamasıyla dikkat çekmişti. Yatay formatta yüklenen videoların sağlıklı görüntüIenemediği IGTV'ye farklı platformlar için çektiğiniz videoları koyamıyor ya da video boyutlarını yeninden düzenlemeniz gerekiyordu.

Instagram, IGTV'de dikey videoların yanında yatay formattaki videoları da destekleyeceğini duyurdu. Artık IGTV'ye yatay formatta video yüklenebilecek ve bu yatay videolar telefonlar yatay konuma getirildiğinde tam ekran izlenebilecek.

IGTV'nin bu değişiklikle birlikte YouTube ile gireceği rekabette bir adım daha attığı söylenebilir. Yakın zamanda "Keşfet" özelliğini de yenileyen Instagram, kullanıcı popülerliğini farklı formatlarda da genişletme çabasında. (HABER MERKEZİ)