Mansur Yavaş: 3 cip var biri zırhlı, Melih Gökçek’e tahsis edilmiş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Yavaş, “İstanbul’u halledelim sonra Ankara’yı da halledeceğiz sözleri dolaşıyor. Biz işimize bakıyoruz” diye konuşurken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e üç adet cip tahsil edildiğini, bunlardan ikisinin iade edildiğini ancak zırhlı olan bir aracın Gökçek’te kaldığını açıkladı.

Mansur Yavaş'ın açıklamalarını yazan T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun Yavaş'ın açıklamalarından aktardıklarından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Umuyorum ki Cumhurbaşkanının Türkiye ittifakı sözleri gerçek olur. Biz de Ankaralıların hayrına olan çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.

"Devri sabık yaratma niyetimiz yok. Sadece şirketlerin devredilmesinin istenmesinden dolayı sorun yaşanıyor. Mecliste ateşli biçimde tartışan bir meclis üyesinin bir şirkette danışman olduğu, bir başka şirkette yolsuzluktan hapis cezası aldığı ortaya çıktı."

"Anfa’nın genel müdürü 25’inde reklam ihalesi açıyor. Böyle bir reklama ihtiyacı yok. 29’unda 40 gün sürmüş gibi kabul edişi yapılıyor. Seçimden önce cuma günü 1,5 milyon şirketin hesabına geçiyor. Verdik savcılığa böyle olaylar olursa Ankaralıların kuruşunun hesabını sorarız."

"Meclis’te çok zorlayıcı olamıyorlar. Büyük yatırımlarda karar almamız gerekebilir. Canlı yayında gösteririz. Ama belediye başkanının da yetkileri fazla. Birçok belediye başkanı ihtiyacı olsa da yanıma gelmiyor."

"Toplam borç 9,5 milyar ama hiçbir yerde şikâyet etmedim. Dışarı giden gelirleri aldığımızda kaynak olacağını biliyorum. Tüm otoparkları belediye işletecek. Billboardları belediye alacak."

"İmar rantları konusunda 80 kadar dosya var. Her imar artışının yanına okul yapın denmiş. Ama ölçüleri belli değil. Verdiğiniz rant ne istediğiniz ne. Belediye kendi okul yapar."

"Makam araçlarını en az sayıya indiriyoruz. Sekreterlerin altında araba var müdürde yok. Belediyede 3 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. Melih Gökçek’e tahsis edilmiş. İade istedik ikisi geldi. Satacağız. İhtiyacımız yok. Zırhlı araç kendisinde kaldı, iki personelle."

"Belediye Meclisi’nin aleyhte kararlarını da mahkemeye götüreceğiz."

"Bir dönemde projeleri hayata geçireceğimizi düşünüyorum."

"Hayvan hakları toplantısı yapacağız, herkesi davet edeceğiz. Projelere gönüllüleri katacağız."

"Retina ile açılan oda yanlış bilgi. Biz Tunç Soyer'le konuşurken 12. katta Melih Bey'in retina ile açılan odoası varmış dedim ama yanlış aktarıldı aktarılsın da istemezdim. Çünkü Mustafa Tuna dönemi de vardı. Tunç Bey de biraz farklı aktardı."

"Ortam dinlemesi falan varsa da bilgim yok."

"Bir yerden 100 bin top çıktı. Buna şaşırdım. 100 bin. Dağıtacağız çaresi yok."

"İstanbul’u halledelim sonra Ankara’yı da halledeceğiz sözleri dolaşıyor. Son seçim iptalinden sonra artık bir şey diyemiyorum. Olursa da başımız üzerine. Biz işimize bakıyoruz. Arkamızda Ankaralılar var."

"Yüksek motivasyon var Ekrem 'Bey'de. Ben Ekrem Bey'in kazanacağını düşünüyorum. Kızgınlıkla sandığa gitmeyecek AK Partililer var."

"İlk olarak bisiklet yolu projesini yapacağız."

"2017'de tanesi 26 bin lira artı KDV ile toplan 32 milyon liralık yetişmiş ağaç alındığını tespit ettik."

YAVAŞ İKİ GENELGE YAYIMLADI

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, biri belediyeye ait araçların kullanımı, diğeri ihale ve ödeneklerle ilgili olmak üzere iki genelge daha yayınladı.

MAKAM ARAÇLARININ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNERGE

Sözcü Gazetesi'nden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Mansur Yavaş’ın belediye, genel müdürlükler ve bağlı şirketlerde bulunan araçların kullanımıyla ilgili önergesinde;

“Belediye, ASKİ ve EGO Genel Müdürlükleri ile belediye şirketleri tarafından bu genelgenin yayını tarihinden itibaren;

1- Tahsisli tüm araçların amacına uygun olarak kullanılması,

2- Mevzuatına aykırı bir şekilde üzerinde ışıklı ve sesli uyarı sistemi (çakar lambaların) bulunan araçlardaki sistemlerin ivedi olarak sökülmesi ya da söktürülmesi, sökülen sistemlerin değerinde kayba neden olmaksızın muhafaza edilerek, yapılan işlemin bildirilmesi, en kısa süre içinde Belediye, EGO, ASKİ bünyesinde Genel Sekreterlik ve Genel Müdürlükler tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle sökülen sistemlerin değerlendirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, emniyet ve jandarma teşkilatı ile koordineli olarak işlem tesis edilmesi ve sonucundan bilgi verilmesi,

3- Bakanlar Kurulunun 2006/10193 sayılı kararıyla yürülüğe giren Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 6. Maddesinde hüküm altına alınan genel esaslara kesin olarak riayet edilmesi, aykırı hareket edenler hakkında sorumluluk doğacağının bilinmesi,

4- Birim amirleri ve şirket yetkilileri tarafından kullanılan kiralık hizmet araçlarının sözleşmelerinin tamamlanmasına müteakip, yeni kiralama işlemlerinde mevzuatına ve tasarruf anlayışına uygun olarak hareket edilmesi, hususlarında gereğini rica ederim” ifadeleri kullanıldı.

İHALE VE ÖDENEKLERLE İLGİLİ ÖNERGE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş imzalı yayımlanan diğer bir genelgede de ihalelerin canlı yayımlanacağı ve ihalelerin konusu, süresi sözleşme bedeli ile yüklenicisinin unvan bilgilerinin ilgili birimler veya belediye internet sitesinde de yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Genelgede, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ihaleler, temel ihale usullerinden açık ihale usulüne esas alınacak, mevzuatın öngördüğü diğer usuller ile temin alımları gerekçelendirilerek uygulanacak.

Belediye Başkanına bağlı harcama birimlerince kullanılacak ödemeler, Genel Sekreterlik Makamından, diğer harcama birimleri tarafından kullanılacak ödenekler bağlı bulundukları Genel Sekreter Yardımcısından onay alınarak yapılacak. (HABER MERKEZİ)