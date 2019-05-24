CHP’li Mehmet Tüm’ün Deniz Gezmiş’e “kahraman” demesi suç sayıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 25. ve 26. Dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hitaben sarfettiği sözlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Tüm hakkında iddianame hazırladı. Savcı, Tüm’ün, “Deniz Gezmiş, bu ülkenin bağımsızlığı için idam sehpasına giden bir kahramandır” sözlerine de iddianamede yer verdi.

İddianamede “Mehmet Tüm’ün, ‘Deniz Gezmiş bu ülkenin bağımsızlığı için, demokratik bir Türkiye için emperyalizme karşı idam sehpasına gitti, o bir kahramandır, o bir devrimcidir, o bir sosyalisttir’ şeklinde sözler söylemek suretiyle de silahlı terör eylemlerine katılması dolayısıyla hüküm giyen Deniz Gezmiş’i öven ifadeler kullandığı, bu şekilde üzerine atılı suçları teşkil eden eylemleri gerçekleştirdiği anlaşılmıştır” denildi. Savcı, Tüm’ün ceza almasını ve hakkında "kamu görevlerinden mahrum bırakma" maddesinin işletilmesini istedi.

"NE KADAR HAKLI OLDUKLARI ORTADA"

Mehmet Tüm açılan soruşturmayla ilgili Evrensel'e konuştu, “Denizleri anmak, bundan dolayı ceza almak bir onurdur. Deniz Gezmiş’i terörle yan yana getirmek doğru değil. Denizler, Amerikan emperyalizmine karşı, bağımsız ve demokratik bir Türkiye için mücadele ettiler. Denizlerin görevi şimdi daha iyi anlaşılıyor. Ülkenin içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde, Denizlerin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı.” dedi.

"MİLLETVEKİLİ KONUŞAMAYACAKSA KİM KONUŞACAK?"

“Denizleri savunmak bizim için bir onurdur. Bundan dolayı gelebilecek her cezanın başımızın üstünde yeri vardır” diyen Tüm “Suçlamaya konu olan konuşma Milletvekilliği döneminde yaptığım bir konuşma. Denizlere çirkin bir saldırı olmuştu ve ona bir cevap vermiştim. Süleyman Soylu o dönem Genel Başkanımıza çok ağır sözler söylemişti. Ben de eleştiri hakkımı kullanarak cevap vermiştim. Amacımız hakaret değil, düşüncelerimizi özgürce söylemekti. Ben bir seçilmiş olarak inandığım doğruları dile getireceğim. Bu ülkede milletvekilleri konuşmayacaksa kimler konuşacak?” ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ BİR DAVA"

Bu açılan soruşturmanın siyasi olduğunu, hukuki bir boyutunun olmadığını ifade eden Tüm, “Dün Denizleri asanlar bugün hâlâ onlardan korkuyorlar. Burada yargılanmak istenen hâlâ bu ülkenin devrimcileridir. Biz bu tutuma karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Denizlerin değerlerine bugün de sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

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