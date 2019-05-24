Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Mayıs 2019 Cuma

YSK'nin İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesine dair aldığı kararın çok tartışılan gerekçesi, ekonomi gündemi, işsizlik ve yoksulluk, TÜPRAŞ işçilerinin hakları için verdiği mücadele, Nevin Yıldırım davası, açlık grevi eylemleri ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

24 Mayıs Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)