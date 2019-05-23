Artı Gerçek: Açlık grevlerine dair olumlu gelişmeler yaşanabilir

Dün Abdullah Öcalan ile müvekkilleri ile İmralı Adası'na giden avukatlar Rezan Sarıca ve Newroz Uysal'ın yarın basın açıklaması düzenleyeceği ve açlık grevinin açıklamalar ile son bulacağı ileri sürüldü. Artı Gerçek ve Rûdaw'ın haberine göre 197 gündür açlık grevinde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in bugün bir basın açıklaması yapacağı belirtiliyor.

Artı Gerçek tarafından yayımlanan haberde şu ifadeler yer aldı:

"Artı Gerçek'e ulaşan bilgiye göre önümüzdeki süreçte önemli gelişmeler yaşanabilir. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin kaldırılmasına yönelik devam eden açlık grevi eylemlerinin yarın düzenlenecek basın açıklamaları ile son bulacağı bilgiler var.

Ayrıca İmralı’daki görüşmelere avukatların yanı sıra siyasetçiler ve kanaat önderlerinin de katılmasına yönelik gelişmenin yaşanabileceği belirtiliyor. İmralı Adası’ndaki görüşmelerden sonra her şey mecrasında giderse tüm cezaevlerinde devam eden açlık grevleri yarın düzenlenecek olan bir basın açıklaması ile sona erdirilebilir. Bu doğrultuda açlık grevi eylemcilerine müdahale edilmesi için bazı hastanelerde hazırlık yapıldığı bilgileri de aktarılıyor. 197 gündür açlık grevinde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in yarın bir basın açıklaması yapacağı da belirtiliyor. Öcalan’ın avukatlarının yarın bir basın açıklaması yaparak İmralı’daki görüşmenin içeriğini kamuoyuna açıklaması bekleniyor." GERGERLİOĞLU: ÇOK OLUMLU GELİŞMELER VAR Rûdaw'ın haberine göre ise Rûdaw Ankara Temsilcisi Şevket Herki, kulislerde İmralı Adası’ndaki görüşmelerden sonra önemli adımlar atılacağının konuşulduğunu söyledi. Rûdaw Ankara Temsilcisinin aktardığı bilgilere göre, cezaevlerinde devam eden açlık grevleri yarın düzenlenecek olan bir basın açıklaması ile sona erdirilecek. Bu amaçla açlık grevi eylemcilerine müdahale edilmesi için bazı hastanelerde hazırlık yapıldığı iddia ediliyor. Konu hakkında Rûdaw’a konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da “Açlık grevlerinin son bulacağına ilişkin bize verilen net bir tarih yok. Ancak şunu söyleyebilirim ki çok olumlu gelişmeler var ve herkeste iyimser bir hava var. Herkes artık grevin bittiğinin açıklanmasını bekliyor” dedi. Konuya ilişkin Rûdaw’a konuşan ve gelişmeleri takip eden bir kaynak, “Açlık grevlerine ilişkin yarın bir açıklama olacak. Beklenti açlık grevlerinin son bulması yönünde” dedi. Ancak bu konudaki gelişmelerin avukatların yapacağı açıklamadan sonra açığa çıkması bekleniyor. Avukatlar Rezan Sarıca ve Newroz Uysal, İmralı'da tutuklu bulunan müvekkilleri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere dün İmralı Adası'na gitmiş, görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmamıştı. (HABER MERKEZİ)

Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'dan döndü

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