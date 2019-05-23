Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 23 Mayıs 2019 Perşembe
YSK'nin nihayet açıkladığı gerekçeli kararı, siyasilerin açıklamaları, askerlere bayram tezkeresi, S-400 tartışması ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta
23 Mayıs 2019 08:59
YSK'nin İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesine dair açıkladığı gerekçeli kararı, siyasilerin açıklamaları, askerlere bayram tezkeresi verilmesi, S-400 gerilimi ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?"ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.
23 Mayıs Perşembe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)
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