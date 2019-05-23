Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 23 Mayıs 2019 Perşembe

YSK'nin İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesine dair açıkladığı gerekçeli kararı, siyasilerin açıklamaları, askerlere bayram tezkeresi verilmesi, S-400 gerilimi ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

23 Mayıs Perşembe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)