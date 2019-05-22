YSK, 31 Mart’ın kesin sonuçlarını açıkladı

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti. Sonuçlara göre 33 milyon 651 bin 741 kayıtlı seçmenden 28 milyon 498 bin 346’i sandık başına giderken geçerli oy sayısı 27 milyon 380 bin 276 oldu. Seçime katılım oranı ise yüzde 84.69 olarak belirlendi.

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde AKP yüzde 51,72, CHP yüzde 34,48, HDP yüzde 10,34, MHP yüzde 3,45 oranında oy aldı.

Kesin sonuçlara göre belediye başkanlıklarında AKP yüzde 54,76, CHP yüzde 17,71, MHP 17,20, HDP 4,21, İYİ Parti 1,77, Saadet Partisi 1,55 oy aldı.

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre, belediye meclis üyeliklerinde AKP yüzde 49,04, CHP yüzde 22,24, MHP yüzde 13,59, İYİ Parti yüzde 5,26, HDP yüzde 5,93, Saadet Partisi yüzde 1,42, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,30 oranında asil üyelik kazandı. (AA)