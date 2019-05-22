Oğlu kazada ölen baba: Sanığa ödül bize acı verildi

Antalya’da 2 kişinin ölümüne neden olan tanker sürücüsü serbest bırakıldı. Kazada oğlunu kaybeden Mustafa Çakır, “Sanığa ceza değil ödül, bize de ömür boyu çekeceğimiz evlat acısı verdiler. Böyle adalete inanmıyorum” dedi.

Antalya’da geçen yıl nisan ayında 1’i öğrenci 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 öğrencinin yaralandığı kazaya ilişkin 10 aydır tutuklu yargılanan tanker sürücüsü Özkan Kepez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan önce 8 yıl hapis verdi. Heyet, "Mahkemedeki tavırlarından dolayı iyi hal indirimi"nde bulunarak cezayı 6 yıl 8 aya düşürdü. Heyet sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.

"BİR DE 'İYİ HAL İNDİRİMİ’ VERDİLER!"

Duruşma sonunda açıklamada bulunan ölenlerin yakınları karara tepkiliydi. Ölen Veli Çakır’ın babası Mustafa Çakır, oğlunun 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiğini belirterek “Ben oğlumu toprağa verirken sanık 45 gün dışarıda gezdi. İki kişinin öldüğü kazada adam 10 ay yattıktan sonra tahliye oldu. Mahkeme bir de sanığa iyi hal indiriminde bulundu. Kaza sırasında sanık oğluma el atsaydı belki şu an yaşıyor olacaktı. Ben böyle adalete inanmıyorum. Her türlü delil var. Sanığa ceza değil ödül, bize de ömür boyu çekeceğimiz evlat acısı verdiler” diye konuştu. (Antalya/DHA)