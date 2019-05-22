Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Mayıs 2019 Çarşamba

23 Haziran'da yinelenecek İstanbul seçimlerine doğru giderken adayların ve siyasilerin açıklamaları, ekonomik kriz, işsizlik ve yoksulluk, ABD'nin dünyada yarattığı gerginlik, cezaevlerindeki açlık grevi ve ölüm orucu eylemleri, Şule Çet'in şüpheli şekilde ölümüne dair görülen dava ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

22 Mayıs Çarşamba günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)