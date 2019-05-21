Ahmet Altan ‘kamu görevlisine hakaret’ iddiasından hakim karşısındaydı

Gazeteci Ahmet Altan’ın 2010 yılında Taraf'ta yayımlanan bir yazısı gerekçe gösterilerek “kamu görevlisine hakaret etmek” suçlamasıyla yargılandığı dosya yeniden açıldı, ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

2010'da yargıyı eleştiren "Büyük Savaş Başladı" yazısı nedeniyle hakaretle suçlandığı davada Altan, SEGBİS ile savunma yaptı.

Avukat Figen Albuga Çalıkuşu, İlhan Cihaner'in Altan hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiğini söyledi. Çalıkuşu, "Yargıtay eski 11. Daire Başkanı Ersan Ülker'in adı yazıda geçmiyor, duruşmalara gelmemiş" dedi.

Ahmet Altan savunmasında, "Öylesine tuhaf iddialarla yargılanıyorum ki savcılar sanki en saçma iddianameyi kim yazacak diye yarışıyorlar. Savcı diyor ki İlhan Cihaner'e hakaret ettin. Eski savcı Cihaner, 'Hakaret yok, şikâyetim yok' diyor ama bizim savcı 'var' diyor. Savcı benim 10 yıl önce yargıdaki bir skandalı, bir suçu eleştiren yazımı suçlayarak, skandalın üstünü örtmek istiyor." dedi.

Altan; "Eleştirinin hakaret diye yasaklanmasına izin vermeyin sayın Yargıç. İzin verin devlet de, yargı da eleştiriyle oksijen alsın" ifadelerini kullandı.

Yeniden söz alan avukat Çalıkuşu ise, "Yazıda katılma talebinde bulunan Ersan Ülker'in adı ya da Yargıtay 11. Daire Başkanı diye işaretlemesi bile yok. Menfaat söz konusu olmadığı için katılma talebinden dönülmesi mümkündür. Bunu talep ediyoruz" diye konuştu.

Mahkeme, mağdur olarak yer alan Ersan Ülker'in müdahilliğinin yeniden değerlendirilmesi talebini reddederek, İlhan Cihaner'in şikayetini geri çekmesi ile ilgili yazıya cevap beklenmesi için duruşmayı 17 Eylül 2019 tarihine erteledi. (HABER MERKEZİ)