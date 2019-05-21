Ekrem İmamoğlu: Ahmet Hakan'ın savunma mekanizması geliştirmesi üzdü

Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk oldu. Dün akşam CNN Türk’te katıldığı programı Ahmet Hakan’ın erken bitirmesini değerlendiren İmamoğlu, “Benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorulan ters sorular beni rencide etmez. Ama şu tarafı üzer. Eğer bir savunma mekanizması geliştiriyorsanız o zaman bir dakika derim. Benim dün akşam üzüldüğüm konu buydu. Sayın Hakan'ın bu tarafından şikayetçi değilim. Esas değinmemiz gereken konulara değinemedik" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ DEMOKRASİYİ MAHVETTİNİZ"

Ayşenur Arslan'ın YSK'nin gerekçeli kararına ilişkin soruya İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"Önce 200 sayfa diye sızdırdılar. Yeni gerekçeleri oraya yazmak oradaki diğer üyelerin işi mi? Siz bir karar verdiniz. Bize göre Türkiye'deki demokrasiyi mahvettiniz. Neticede bir karar verdiniz. O karar belli. Şimdi yeni gerekçeleri oraya yazmak o 7 üyenin işi mi?"

BİNALİ YILDIRIM'IN İDDİASINA YANIT: MASUM İNSANLARI KANDIRIYORLAR

Binali Yıldırım'ın AKP'li olanlara "Büyükşehir pusulası verilmedi" iddiasıyla ilgili soruyu ise İmamolu, şu ifadelerle yanıtladı:

"Aslında bunların skeçleri yazılır ve oynanır. Rakamlar onu söylemiyor. Büyükşehirde ilçelere oranla daha çok oy kullanılmış. Pozitif bilimle uğraşıyorsunuz siz. Masum insanları kandırıyorlar. 'Çaldılar' diyorlar. Kim çaldı? İzah edin."

"16 MİLYON İNSANIN EMEĞİNİ, HAKKINI ÇALDILAR"

İki kavramın kendisini derinden üzdüğünü belirten İmamoğlu, "Bir, 'çaldılar' diyorlar. Evet bir çalmak var. 16 milyon insanın emeğini çaldılar, hakkını çaldılar bu kararı verenler. İki, 24 Haziran'da görev yapan insanlar, 'Şimdi mi şaibe oldu?' diyor. Üzülüyorum. Üsküdar 172 oyumuz vardı, 16 oy yazılmış. Örnekler aldım. 127 oy vardı, 0 oy yazılmış. Kadıköy, 0 yazılmış. Ya bu bize de yapılmış, çaldılar mı diyeceğiz? Koca koca insanların bu cümleleri kuruyor ve bundan medet umuyor" dedi.

"DÜN ESAS DEĞİNMEMİZ GEREKEN KONULARA DEĞİNEMEDİK"

Dün Ahmet Hakan, Tarafsız Bölge programında İBB'deki israfı anlatmak isteyen İmamoğlu'yu engellemiş ve verilen reklam arasının ardından programa son verilmişti. İmamoğlu yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

"Benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorulan ters sorular beni rencide etmez. Ama şu tarafı üzer. Eğer bir savunma makanizması geliştiriyorsanız o zaman bir dakika derim. Benim dün akşam üzüldüğüm konu buydu. Sayın Hakan'ın bu tarafından şikayetçi değilim. Esas değinmemiz gereken konulara değinemedik."

"KENDİ SÜLALEMİ Mİ ANLATACAĞIM?"

İmamoğlu, AKP'nin İBB Grup Başkanvekili Tevik Göksu'nun tepki çeken sözleri için de "Kim olduğunu bilmediğim mecralara neden cevap vereyim? Hadsizlik derim, cahil derim. Kendi sülalemi mi anlatacağım? Onun için Ahmet Hakan'a söyledim. Getirin buraya tartışalım. Binali Yıldırım'ı da davet edin. Tartışalım bunları ne olacak?" dedi.

"YAYIN BİTSİN DİYE REJİ ARANDI" İDDİASI

İmamoğlu, CNN Türk'ün eski çalışanlarından Emin Çapa'nın "Ekrem İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı. Evet, yayının tekrarının konulmaması talimatı verildi" iddiasını da değerlendirdi. İmamoğlu şöyle konuştu:

"Şükürler olsun ki dünyada sosyal medya diye bir teknoloji üretildi. Demokrasi için bir nimet olduğunu düşünüyorum. İyi ki üretilmiş. Bizim gibi köşeye sıkıştırılmaya çalışılan ülkelerden insanların soluğu oluyor. Tekrarını yayınlasan ne olur, yayınlamasan ne olur. Youtube kanalımız var, Twitter hesabımız var. Zaten milyonlarca izleniyor. Buna acizlik derim."

"18 GÜNÜMÜZÜ BİLE KISKANIYORLAR"

İmamoğlu, 18 günlük icraatlarını anlatarak, "18 günümüzü bile kıskanıyorlar. Düşünün 3 senede, 5 senede neler olur" dedi.

ERDOĞAN'IN "SAMANYOLU TV'DE ÇALIŞTI" İDDİASINA YANIT

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Samanyolu TV'de çalıştı" iddiası hatırlatılınca şunları söyledi:

"Ben birçok kanalda spor yorumculuğu yaptım. Ben eski Trabzonspor yöneticisiydim. Karadeniz TV'ye çıktım, CNN Türk'e çıktım, NTV'ye çıktım. Konuk olarak davet edildim, çalışmadım. Ben o kanalın açılışına davet edilmedim. Para toplama kampanyasına destek olmadım. Bir kanala çıkmakla insana böyle itham edilmez. Ben hayatımda FETÖ'yü övmedim. Dolayısıyla üzülüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkenin çok önemli sorunları var. Biz demokrasinin namusunu kurtarmak için mücadele ediyoruz. İnsanları lekelemek için iftira atmayın."

"SONUCU AA DEĞİL BİZ AÇIKLAYACAĞIZ"

23 Haziran'a hazır olduklarını ifade eden İmamoğlu, "Artık tedbirlerimiz daha fazla. Bir ajans ile çalışacağız. Sonucu AA değil biz açıklayacağız. En fazla iki saate sonucu açıklayacağız" diye konuştu.

YAYINDAN SONRA İSTİKLAL CADDESİ'NDE HALKLA BULUŞTU

Taim Drobi adlı iş insanı İmamoğlu'ya çiçek verirken. | Fotoğraf: CHP

İmamoğlu, Halk TV'deki yayının ardından Hüsamettin Cindoruk ile olan randevusu için Gümüşsuyu'ndan Galatasaray'a, İstiklal Caddesi üzerinden yürüdü. İmamoğlu'yu gören vatandaşların oluşturduğu kalabalık yol boyu büyüdü. Vatandaşlar, yaklaşık 1 saat boyunca İmamoğlu ile görüşüp fotoğraf çektirdi.

Yurttaşlar İmamolu ile selfie çekti. | Fotoğraf: CHP

İmamoğlu yol boyunca halkla selamlaştı. | Fotoğraf: CHP

Fotoğraf: CHP (HABER MERKEZİ)