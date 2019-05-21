21 Mayıs 2019 11:52
Son Güncellenme Tarihi: 21 Mayıs 2019 12:53

Ekrem İmamoğlu: Ahmet Hakan'ın savunma mekanizması geliştirmesi üzdü

Ekrem İmamoğlu, CNN Türk’te katıldığı programı Ahmet Hakan’ın erken bitirmesini yorumladı.

GÜNCELLENDİ
Ekrem İmamoğlu: Ahmet Hakan'ın savunma mekanizması geliştirmesi üzdü

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk oldu. Dün akşam CNN Türk’te katıldığı programı Ahmet Hakan’ın erken bitirmesini değerlendiren İmamoğlu, “Benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorulan ters sorular beni rencide etmez. Ama şu tarafı üzer. Eğer bir savunma mekanizması geliştiriyorsanız o zaman bir dakika derim. Benim dün akşam üzüldüğüm konu buydu. Sayın Hakan'ın bu tarafından şikayetçi değilim. Esas değinmemiz gereken konulara değinemedik" dedi.

    "TÜRKİYE'DEKİ DEMOKRASİYİ MAHVETTİNİZ"

    Ayşenur Arslan'ın YSK'nin gerekçeli kararına ilişkin soruya İmamoğlu şu yanıtı verdi:

    "Önce 200 sayfa diye sızdırdılar. Yeni gerekçeleri oraya yazmak oradaki diğer üyelerin işi mi? Siz bir karar verdiniz. Bize göre Türkiye'deki demokrasiyi mahvettiniz. Neticede bir karar verdiniz. O karar belli. Şimdi yeni gerekçeleri oraya yazmak o 7 üyenin işi mi?"

    BİNALİ YILDIRIM'IN İDDİASINA YANIT: MASUM İNSANLARI KANDIRIYORLAR

    Binali Yıldırım'ın AKP'li olanlara "Büyükşehir pusulası verilmedi" iddiasıyla ilgili soruyu ise İmamolu, şu ifadelerle yanıtladı:

    "Aslında bunların skeçleri yazılır ve oynanır. Rakamlar onu söylemiyor. Büyükşehirde ilçelere oranla daha çok oy kullanılmış. Pozitif bilimle uğraşıyorsunuz siz. Masum insanları kandırıyorlar. 'Çaldılar' diyorlar. Kim çaldı? İzah edin."

    "16 MİLYON İNSANIN EMEĞİNİ, HAKKINI ÇALDILAR"

    İki kavramın kendisini derinden üzdüğünü belirten İmamoğlu, "Bir, 'çaldılar' diyorlar. Evet bir çalmak var. 16 milyon insanın emeğini çaldılar, hakkını çaldılar bu kararı verenler. İki, 24 Haziran'da görev yapan insanlar, 'Şimdi mi şaibe oldu?' diyor. Üzülüyorum. Üsküdar 172 oyumuz vardı, 16 oy yazılmış. Örnekler aldım. 127 oy vardı, 0 oy yazılmış. Kadıköy, 0 yazılmış. Ya bu bize de yapılmış, çaldılar mı diyeceğiz? Koca koca insanların bu cümleleri kuruyor ve bundan medet umuyor" dedi.

    "DÜN ESAS DEĞİNMEMİZ GEREKEN KONULARA DEĞİNEMEDİK"

    Dün Ahmet Hakan, Tarafsız Bölge programında İBB'deki israfı anlatmak isteyen İmamoğlu'yu engellemiş ve verilen reklam arasının ardından programa son verilmişti. İmamoğlu yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

    "Benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorulan ters sorular beni rencide etmez. Ama şu tarafı üzer. Eğer bir savunma makanizması geliştiriyorsanız o zaman bir dakika derim. Benim dün akşam üzüldüğüm konu buydu. Sayın Hakan'ın bu tarafından şikayetçi değilim. Esas değinmemiz gereken konulara değinemedik."

    "KENDİ SÜLALEMİ Mİ ANLATACAĞIM?"

    İmamoğlu, AKP'nin İBB Grup Başkanvekili Tevik Göksu'nun tepki çeken sözleri için de "Kim olduğunu bilmediğim mecralara neden cevap vereyim? Hadsizlik derim, cahil derim. Kendi sülalemi mi anlatacağım? Onun için Ahmet Hakan'a söyledim. Getirin buraya tartışalım. Binali Yıldırım'ı da davet edin. Tartışalım bunları ne olacak?" dedi.

    "YAYIN BİTSİN DİYE REJİ ARANDI" İDDİASI

    İmamoğlu, CNN Türk'ün eski çalışanlarından Emin Çapa'nın "Ekrem İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı. Evet, yayının tekrarının konulmaması talimatı verildi" iddiasını da değerlendirdi. İmamoğlu şöyle konuştu:

    "Şükürler olsun ki dünyada sosyal medya diye bir teknoloji üretildi. Demokrasi için bir nimet olduğunu düşünüyorum. İyi ki üretilmiş. Bizim gibi köşeye sıkıştırılmaya çalışılan ülkelerden insanların soluğu oluyor. Tekrarını yayınlasan ne olur, yayınlamasan ne olur. Youtube kanalımız var, Twitter hesabımız var. Zaten milyonlarca izleniyor. Buna acizlik derim."

    "18 GÜNÜMÜZÜ BİLE KISKANIYORLAR"

    İmamoğlu, 18 günlük icraatlarını anlatarak, "18 günümüzü bile kıskanıyorlar. Düşünün 3 senede, 5 senede neler olur" dedi.

    ERDOĞAN'IN "SAMANYOLU TV'DE ÇALIŞTI" İDDİASINA YANIT

    İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Samanyolu TV'de çalıştı" iddiası hatırlatılınca şunları söyledi:

    "Ben birçok kanalda spor yorumculuğu yaptım. Ben eski Trabzonspor yöneticisiydim. Karadeniz TV'ye çıktım, CNN Türk'e çıktım, NTV'ye çıktım. Konuk olarak davet edildim, çalışmadım. Ben o kanalın açılışına davet edilmedim. Para toplama kampanyasına destek olmadım. Bir kanala çıkmakla insana böyle itham edilmez. Ben hayatımda FETÖ'yü övmedim. Dolayısıyla üzülüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkenin çok önemli sorunları var. Biz demokrasinin namusunu kurtarmak için mücadele ediyoruz. İnsanları lekelemek için iftira atmayın."

    "SONUCU AA DEĞİL BİZ AÇIKLAYACAĞIZ"

    23 Haziran'a hazır olduklarını ifade eden İmamoğlu, "Artık tedbirlerimiz daha fazla. Bir ajans ile çalışacağız. Sonucu AA değil biz açıklayacağız. En fazla iki saate sonucu açıklayacağız" diye konuştu.

    YAYINDAN SONRA İSTİKLAL CADDESİ'NDE HALKLA BULUŞTU

    Taim Drobi adlı iş insanı İmamoğlu'ya çiçek verirken. | Fotoğraf: CHP

    İmamoğlu, Halk TV'deki yayının ardından Hüsamettin Cindoruk ile olan randevusu için Gümüşsuyu'ndan Galatasaray'a, İstiklal Caddesi üzerinden yürüdü. İmamoğlu'yu gören vatandaşların oluşturduğu kalabalık yol boyu büyüdü. Vatandaşlar, yaklaşık 1 saat boyunca İmamoğlu ile görüşüp fotoğraf çektirdi.

    Yurttaşlar İmamolu ile selfie çekti. | Fotoğraf: CHP

    İmamoğlu yol boyunca halkla selamlaştı. | Fotoğraf: CHP

    Fotoğraf: CHP

    (HABER MERKEZİ)

    Ekrem İmamoğlu israfı anlatmaya başladı, Ahmet Hakan programı bitirdi

    Ekrem İmamoğlu israfı anlatmaya başladı, Ahmet Hakan programı bitirdi

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    AYM: Mahpuslara bazı yayınların verilmemesi hak ihlali
    SONRAKİ HABER

    AYM raportörü: Osman Kavala’nın tutukluluğunda hak ihlali var
    YAZARLAR
    Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    19 Mayıs: Mücadele mi uzlaşma mı?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tek adam rejimi ve belediyelerde yeni düzen!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Şirin 1

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunun siyasi ve sportif anlamı

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Belediyeler profesyonelleşti
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İBB’nin 1717 araba kiraladığı ortaya çıktı
    İBB’nin 1717 araba kiraladığı ortaya çıktı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 1717 tane araba kiraladığı ortaya çıktı. Bu durumda İBB'de her 8 kişiye 1 kiralık araç düşüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara'ya gelen tutuklu anneleri: Çözüm bulunana kadar ayrılmayacağız
    Ankara'ya gelen tutuklu anneleri: Çözüm bulunana kadar ayrılmayacağız

    Cezaevinde açlık grevinde olan çocukları ve yakınları için Ankara'ya gelerek çözüm arayan anneler, hükümetin adım atmasını bekliyor.

    GÜNCELLENDİ
    İZSU'da kiralık şoförler kontak kapatınca geciken maaşlarını aldı
    İZSU'da kiralık şoförler kontak kapatınca geciken maaşlarını aldı

    İZSU'da şoför olarak çalışan taşeron işçiler maaşlardaki gecikmeden dolayı yine kontak açmadı. Eylem üzerine işçilerin geciken maaşları yattı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK'nin gerekçeli kararı bugün de açıklanmayacak
    YSK'nin gerekçeli kararı bugün de açıklanmayacak

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesine dair gerekçeli kararını bugün de açıklamayacağı duyuruldu.

    Adli Tıptan Şule Çet mütalaası: İntihar bulgusu yok
    Adli Tıptan Şule Çet mütalaası: İntihar bulgusu yok

    Adli Tıp, intihara ilişkin bir tablo olmadığını söyledi. Ayrıca “Şule Çet’in boynunda kırık var, bu canlıyken saldırıda meydana gelmiş olabilir” dedi.

    100 bin dolar üzeri döviz alım işlemleri bir gün bekletilecek
    100 bin dolar üzeri döviz alım işlemleri bir gün bekletilecek

    BDDK, gerçek kişiler tarafından yapılan 100 bin dolar üzerindeki döviz alımı işlemlerinin bir gün gecikmeli yapılacağını açıkladı.

    YARSAV Eski Başkanı: YSK'nin gerekçeli kararı, kısa kararı aşamaz
    YARSAV Eski Başkanı: YSK'nin gerekçeli kararı, kısa kararı aşamaz

    YARSAV Eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, YSK'nin gerekçeli kararının kısa kararı aşamayacağını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    RES’e karşı mücadele veren Yaylaköy ‘afet bölgesi’ ilan edildi
    RES’e karşı mücadele veren Yaylaköy ‘afet bölgesi’ ilan edildi

    RES’lere karşı mücadele ile bilinen İzmir Yaylaköy, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ‘afet bölgesi’ ilan edildi. Köylüler karara tepkili.

    Efsane Formula 1 pilotu Niki Lauda yaşamını yitirdi
    Efsane Formula 1 pilotu Niki Lauda yaşamını yitirdi
    Süper Lig’de kümede kalma hesapları
    Süper Lig’de kümede kalma hesapları
    'Saklı cennet'te kuş sayısında rekor artış gerçekleşti
    'Saklı cennet'te kuş sayısında rekor artış gerçekleşti
    Devlet Tiyatrolarında “Nöbetçi Tiyatro” günleri başlıyor
    Devlet Tiyatrolarında “Nöbetçi Tiyatro” günleri başlıyor
    Uçan Süpürge başlıyor: Beş kıtadan kadın festivalleri gelecek
    Uçan Süpürge başlıyor: Beş kıtadan kadın festivalleri gelecek
    Dersim’de ressamlar halkla birlikte trafoya şahmeran çizdi
    Dersim’de ressamlar halkla birlikte trafoya şahmeran çizdi
    Sefer Selvi karikatürünü paylaşan işçiye ‘hakaret’ davası
    Sefer Selvi karikatürünü paylaşan işçiye ‘hakaret’ davası

    İnşaat işçisi Deniz Avcı’ya Sefer Selvi’nin Evrensel’de yayımlanan karikatürünü paylaştığı için “cumhurbaşkanına hakaret” davası açıldı.

    Yeni Akit, KOÜ’lü akademisyeni hedef göstermeye devam ediyor!
    Yeni Akit, KOÜ’lü akademisyeni hedef göstermeye devam ediyor!

    KOÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Seydi Çelik’i hedef gösteren Yeni Akit, Çelik’in açığa alındığını iddia ederek yalan habere imza attı.

    GÜNCELLENDİ
    Kale Kayış patronu ve oğlu; işçileri, ailelerini, çocuklarını darbetti
    Kale Kayış patronu ve oğlu; işçileri, ailelerini, çocuklarını darbetti

    Kale Kayış patronu, oğlu ve yöneticileri tarafından darbedilen işçiler yaşadıklarını Evrensel'e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Temelli: Samsun'a 19 Mayıs'ın ruhuna vakıf olmayanlar gitti
    Temelli: Samsun'a 19 Mayıs'ın ruhuna vakıf olmayanlar gitti

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

    Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a: 80 milyon insan seni doyuruyor
    Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a: 80 milyon insan seni doyuruyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işsizlik ve yoksulluk üzerinden hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkıştı, Man Adası iddiasını yineledi.

    Mamak Kartaltepe Parkı'nda çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
    Mamak Kartaltepe Parkı'nda çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

    Mamak Kartaltepe Parkı’nda çıkan kavgada 1 kişi öldü. Yurttaşlar, belediye yetkilileri uyardıklarını ancak parkın hâlâ tehlikeli olduğunu söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu: Ahmet Hakan'ın savunma mekanizması geliştirmesi üzdü
    Ekrem İmamoğlu: Ahmet Hakan'ın savunma mekanizması geliştirmesi üzdü

    Ekrem İmamoğlu, CNN Türk’te katıldığı programı Ahmet Hakan’ın erken bitirmesini yorumladı.

    AP milletvekili adayı Özlem Demirel: AB için başka bir politika şart
    AP milletvekili adayı Özlem Demirel: AB için başka bir politika şart

    Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı Özlem Alev Demirel ile seçim kampanyasını ve AB üzerine tartışmaları konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Antep'te işe alınmadığı için kendini yakan yurttaş hayatını kaybetti
    Antep'te işe alınmadığı için kendini yakan yurttaş hayatını kaybetti

    AKP'li Şahinbey Belediyesindeki iş başvurusuna olumsuz yanıt verildiği için kendini yakan Eyüp Dal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    AYM: Mahpuslara bazı yayınların verilmemesi hak ihlali
    AYM: Mahpuslara bazı yayınların verilmemesi hak ihlali

    Anayasa Mahkemesi, cezaevinde mahpuslara bazı yayınların verilmemesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

    Sürgünün çocukları
    Sürgünün çocukları

    Nar Bilim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Hatice Yıldız, Çerkes soykırımının 155. yılı dolayısıyla yazdı: Evet, intikam değil adalet istiyoruz...

    GÜNCELLENDİ
    Tüketici güveni son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi
    Tüketici güveni son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi

    Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı, endeks mayısta geçen aya göre yüzde 13 azalış gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Gazetecilere saldırılar sürüyor: Antalya'da Ergin Çevik darbedildi
    Gazetecilere saldırılar sürüyor: Antalya'da Ergin Çevik darbedildi

    Gazetecilere yönelik saldırılar devam ediyor. Bu kez Antalya'da Güney Haberci portalının Genel Yayın Yönetmeni Ergin Çevik saldırıya uğradı.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu israfı anlatmaya başladı, Ahmet Hakan programı bitirdi
    Ekrem İmamoğlu israfı anlatmaya başladı, Ahmet Hakan programı bitirdi

    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında soruları yanıtladı.

    Belediye önünde kendini yakan işsiz gencin kardeşi: Ölüm nedeni kriz
    Belediye önünde kendini yakan işsiz gencin kardeşi: Ölüm nedeni kriz

    İş başvurusu reddedildikten sonra kendini yakan Eyüp Dal'ın kardeşi Mesut Dal, ağabeyinin yaşamına ekonomik krizden dolayı son verdiğini söyledi.

    Merkez Bankası, SWAP piyasasında TL faizini yüzde 24'e düşürdü
    Merkez Bankası, SWAP piyasasında TL faizini yüzde 24'e düşürdü

    Merkez Bankası, SWAP piyasasında Türk Lirası faizini yüzde 25,5'ten yüzde 24'e düşürdü. Dolar/TL, TCMB'nin adımı sonrası 6,09 lirayı gördü.