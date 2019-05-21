Efsane Formula 1 pilotu Niki Lauda yaşamını yitirdi

Avusturyalı Formula 1 efsanesi Niki Lauda 70 yaşında hayatını kaybetti.

1975, 1977 ve 1984’te 3 kez Formula 1 şampiyonluğu yaşayan Lauda’nın, 1976’daki Almanya Grand Prix’inde geçirdiği kaza sonucu vücudunda ciddi yanıklar meydana gelmişti.

Ferrari ile ilk şampiyonluğunu kazandıktan 1 yıl sonra 1 Ağustos 1976’da Nurburgring’deki yarışta geçirdiği kaza sonucu başı ve yüzünde üçüncü derece yanıklar oluşan Lauda, yalnızca 40 gün sonra yarışlara geri dönmeyi başarmıştı. Lauda, 1977'de Ferrari ile bir kez daha zafere ulaştı. Avusturyalı pilot, son şampiyonluğunu 1984'te McLaren'le yaşadı.

Ağustos ayında akciğer ameliyatı geçiren Lauda’nın “Huzur içinde hayata veda ettiği” belirtildi. (SPOR SERVİSİ)