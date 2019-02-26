İZSU şoförleri kontak kapatınca maaşları yattı

Metehan UD

İzmir

İZSU'nun kiralık araçlarında şoför olarak çalışan taşeron işçiler maaşlardaki gecikmeden dolayı bu sabah iş bırakırken, maaşlar 2 saat içinde işçilerin hesabına yatırıldı. İşçiler, gelecek aylarda da benzer sorunları yaşamamak istediklerini dile getirdiler.

Hükümetin kaldırdık diye iddia ettiği taşeron çalışma düzeni, işçileri mağdur etmeye devam ediyor. İhalelerinin şartnamelerinden kaynaklı kadro düzenlemesinden yararlanamayan İZSU'nun kiralık araç ihalesini alan taşeron şirket Yılda'nın bünyesinde şoför olarak çalışan işçiler için değişen bir şey yok. İşçilerin maaşları düzenli olarak yatırılmıyor, 25-30 gün gecikiyor. Maaşların gecikmesindeki en büyük etkenlerden biri ihale sözleşmesinde işçi maaşları ile ilgili bir günün belirlenmemiş olması. Şirket daha öncesinde maaşları her ayın 15'ine kadar yatıracağının sözünü vermiş.

Son olarak, Şubat ayının bitmesine sayılı günler kalmasına rağmen henüz işçiler Ocak ayı maaşlarını alamadı. İşçilerin üyesi olduğu Genel İş İzmir 2 Nolu Şube hem İZSU yetkilileri hem de Yılda Şirketi'nin yöneticileri ile görüşmesine rağmen sorun çözülemedi. İZSU, şirketin hak edişlerini yatırdığını söylese de Yılda ise İZSU'nun hak edişleri gecikmeli olarak yatırdığını ileri sürüyor.

Fotoğraf: Evrensel

2 SAAT GEÇMEDEN MAAŞLAR YATTI

İşçiler bugün sendikanın aldığı karar doğrultusunda iş bıraktı. Yılda Şirketi'nin bünyesindeki 300'ün üzerinde şoför bu sabah 08:00 itibari ile kontak açmadı, görevlendirildikleri yerlere gitmedi. Şoförler, İZSU'nun bütün birimlerinde ve hemen hemen her ilçesinde görev yapıyor. İşçilerin iş bırakmasından üzerinden iki saat geçmeden Ocak ayı maaşları hesaplarına yattı. Ancak işçiler gelecek aylarda da benzer sorunları yaşamamak için maaşların düzenli olarak yatmasını ve gün belirlenmesini istiyor. Gelecek ayda da aynı sorun devam ederse işçiler daha büyük bir eylem yapacak. İşçiler sendikanın çağrısıyla iş başı yaptı.

“GELECEK AY DA GEÇ YATARSA YİNE İŞ BIRAKACAĞIZ”

Evrensel'e konuşan şoförlerden Polat Yaycı, işe başladıkları ilk günden bu yana maaşlarının düzenli olarak yatmadığını ifade ederek "Karşımızda muhatap da bulamıyoruz. Topu birbirlerine atıyorlar. Bu yüzden ben dahil bütün arkadaşlarımız bankalardan kırmızı çizgi yedik. Ekstre günlerimizi değiştiriyoruz sürekli. Sadece bu maaşa bağlı olarak yaşayanlar evlerine ekmek götüremez oldu, elektriklerimiz, telefonlarımız kesildi. İşe gidip gelecek parası olmayan işçiler var. Şimdilik kazanım elde ettik ama önümüzdeki ayda aynı sorunu yaşamak istemiyoruz" dedi.

Bir çocuğu olduğunu belirten şoför Ahmet Çalık şunları söyledi: “Ben de ev kredisi ödüyorum. Aldığımız 3 kuruş maaşı da zebil ediyorlar. Aralık ayı maaşını Ocak'ta aldım. 1890 TL yatırmışlar. Aldığım maaş da kredi ve faizlere gitti, elimde para kalmadı. Eşim çalışmasa iyice aç kalacağız. Bize şu gün maaşlar yatacak desinler. Gelecek ayda aynı problem olursa yine iş bırakacağız. Aynı zamanda kadro talebimiz. Aynı işi yaptığımız işçilerin bir kısmı belediye kadrosuna geçti ve onlar en azından düzenli olarak maaşlarını alıyorlar.”