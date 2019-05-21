Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 21 Mayıs 2019 Salı

YSK'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesine dair bir türlü açıklayamadığı gerekçeli kararı, her gün daha kötüsünü işaret eden ekonomi verileri ve büyüyen işsizlik, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı ve tartışılan yeni eğitim modeli, 19 Mayıs'ın 100. yıl kutlamalarında siyasilerin verdiği fotoğrafın yankıları, ABD-İran ve ABD-Çin gerilimleri, açlık grevi eylemleri ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

21 Mayıs Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)